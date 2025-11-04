Evropska komisija bo danes predstavila poročila o napredku držav kandidatk za članstvo na njihovi poti v Evropsko unijo. Pristojna evropska komisarka Marta Kos, za katero je to prvi sveženj širitvenih poročil od nastopa mandata, je pred objavo presodila, da je leto 2025 dobro za širitev Unije.

"Odprli in zaprli smo več poglavij oziroma sklopov poglavij kot v petnajstih letih pred tem. Jasno je, da sta med tistimi, ki sta na najboljši poti, da postaneta članici EU, Črna gora in Albanija," je pred objavo poročila za slovenske dopisnike v Bruslju povedala Kos.

Črna gora je od objave zadnjega poročila po več letih zastoja nadaljevala zapiranje pogajalskih poglavij oziroma sklopov, Albanija pa je odprla večino od skupno šestih sklopov. Druge zahodnobalkanske države so medtem bolj kot ne ostale tam, kjer so bile ob predstavitvi zadnjega svežnja širitvenih poročil pred enim letom.

Vrednote, ki Srbijo vodijo v EU

Srbijo je le nekaj dni zatem pretreslo zrušenje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 16 življenj in sprožilo množične proteste.

Komisarka iz Slovenije je ob sobotni prvi obletnici tragičnega dogodka sporočila, da srbski državljani zahtevajo odgovornost, svobodo izražanja in vključujočo demokracijo. "To so enake vrednote, ki Srbijo vodijo v EU," je zapisala.

Na začetek pristopnih pogajanj čakata Ukrajina in Moldavija

Ukrajina in Moldavija, ki sta za članstvo v Uniji zaprosili kmalu po začetku ruskega napada, medtem še naprej čakata na začetek vsebinske faze pristopnih pogajanj, čeprav sta po mnenju komisije že nekaj časa pripravljeni na to.

Kos, ki je položaj prevzela decembra lani, bo svoj prvi širitveni sveženj predvidoma ob 13. uri predstavila v Evropskem parlamentu, zatem pa še na skupni novinarski konferenci z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas.