Odbojkarji ACH Volleyja so še korak do skupinskega dela lige prvakov. Tega bodo poskušali narediti v četrtek, ko se bodo na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij v Tivoliju merili z Radničkim iz Kragujevca. Slovenski prvaki imajo lepo prednost, saj so prvo tekmo v Srbiji dobili s 3:0, tako da jim za napredovanje zadostuje že tudi poraz z 2:3.

Če pa bodo slučajno izgubili, pa si bodo lahko uvrstitev v skupino A, kjer jih že čakajo Trentino, Ziirat Bankkart Ankara in Tours, lahko zagotovili tudi z uspešno odigranim zlatim nizom.

Čeprav je prednost res velika, ne samo zaradi rezultata prve tekme, ampak tudi v kakovosti zasedbe, Ljubljančani opozarjajo, da še ni nič končanega, da še niso naredili ničesar.

Kržič: Če bomo šli v tekmo z mislijo, da smo že naprej, se lahko opečemo

"Take tekme so lahko najtežje, tega se zavedamo. Če bomo šli v tekmo z mislijo, da smo že naprej, se lahko opečemo. Res je, da nam zadostuje že izid 2:3, ampak mi si želimo zmagati tudi doma. Če se ozremo nazaj v Kragujevac, lahko vidimo, da imamo še kar nekaj rezerve, ki jo bomo skušali pokazati v Ljubljani. Sicer čutimo nekaj utrujenosti, ritem je hud, toda pomaga, ker trener vsakemu igralcu na kakšni tekmi ponudi priložnost za počitek. Čutimo tudi malo nervoze, a še zdaleč ne take, kot smo jo pred povratno tekmo proti Dinamu iz Bukarešte," je dejal bloker ljubljanske vrste Janez Janž Kržič, ki je zelo hvaležen, da lahko igra z izkušenimi igralci, priznava, da bi bilo brez njih precej težje. "Take tekme so lahko najtežje, tega se zavedamo. Če bomo šli v tekmo z mislijo, da smo že naprej, se lahko opečemo. Res je, da nam zadostuje že izid 2:3, ampak mi si želimo zmagati tudi doma." Foto: Filip Barbalić

"Nikoli ne bomo vedeli, ali bi brez Tineta Urnauta preskočili Dinamo, nam je pa na tej tekmi res ogromno pomagal. Pa ne samo on. Tudi drugi izkušeni igralci," meni Kržič.

Kolaković se ne boji "groženj" iz Kragujevca: Te nas samo dodatno motivirajo

Iz Kragujevca prihajajo napovedi, da se ekipa Radničkega še ni predala, da v Ljubljano prihaja po zmago in napredovanje.

"Smo kakovostnejša ekipa, fantje na treningih tudi zavzeto delajo, v njih imam popolnoma zaupanje." Foto: Aleš Fevžer "To je normalno. Vsekakor v Tivoliju pričakujem boljši Radnički, čeprav ne vemo, v kakšni postavi bo. Na prvi tekmi je poškodovan igral njihov podajalec, odlični server, ki pa v domači dvorani ni mogel normalno izvajati začetnih udarcev. Manjkal jim je tudi sprejemalec, toda ne glede na vse se mi pripravljamo, kot da bodo igrali v popolni postavi. Bodo tudi bolj sproščeni, ne bodo pod takim pritiskom kot doma, zato verjamem, da bodo imeli mirnejše roke. Ampak smo kakovostnejša ekipa, fantje na treningih tudi zavzeto delajo, v njih imam popolnoma zaupanje," se trener ACH Igor Kolaković ne boji groženj iz Kragujevca: "Te nas samo dodatno motivirajo."

"Absolutno pa ne smemo misliti, da smo že skupni zmagovalci"

Kapetan Urnaut, ki pravi, da se po poškodbi z dneva v dan počuti bolje, čeprav ima zdaj drugačne težave kot pred kakšnim mesecem, te so posledica polnega procesa treninga. Prav tako opozarja, da mora biti previden pri obremenitvah, verjame pa, da vseeno ekipi lahko pomaga. Kot izkušen igralec se zaveda, kaj mora ekipa storiti, da izpolni svoj cilj in se uvrsti v ligo prvakov.

"Ne smemo misliti, da smo že uvrščeni v skupino. Moramo biti zbrani celo tekmo, minimalni padec, minuta, dve nezbranosti lahko danes odloči zmagovalca." Foto: Filip Barbalić

"Ne smemo misliti, da smo že uvrščeni v skupino. Moramo biti zbrani celo tekmo, minimalni padec, minuta, dve nezbranosti lahko danes odloči zmagovalca. Ne smemo preveč razmišljati o tekmecu, vse bo v večji meri odvisno od nas, mi pa smo vse boljši in boljši. Absolutno pa ne smemo misliti, da smo že skupni zmagovalci, hitro se lahko stvari obrnejo, garati moramo za vsako točko, pa tudi servis mora biti bolj konstanten kot na prejšnjih tekmah, ko je nihal iz niza v niz," trdi Korošec v ljubljanski vrsti.