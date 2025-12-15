Ponedeljek, 15. 12. 2025, 22.57
8 ur, 23 minut
Liga NBA, 15. december
Vroče v Bostonu in Denverju, Dallas v Utahu
Derbija večera v ligi NBA bosta v Bostonu in Denverju. Trenutno tretja ekipa vzhodne konference Boston Celtics bo pričakala vodilne na vzhodu Detroit Pistonse, druga ekipa zahoda Denver Nuggets pa gosti tretjo ekipo Houston Rockets. Dallas Mavericksi bodo pri sosedu na lestvici Utah Jazzu lovili tretjo zaporedno zmago, Miami Heatsi in Toronto Raptorsi pa bodo poskušalai končati negativni niz štirih porazov.
Liga NBA, 15. december
Lestvici
Preberite še: