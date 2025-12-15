Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
22.57

Boston Celtics Dallas Mavericks Detroit Pistons Denver Nuggets košarka NBA Liga NBA

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 22.57

8 ur, 23 minut

Liga NBA, 15. december

Vroče v Bostonu in Denverju, Dallas v Utahu

Detroit Pistons | Vodilna ekipa vzhoda Detroit Pistons gostuje v Bostonu. | Foto Reuters

Vodilna ekipa vzhoda Detroit Pistons gostuje v Bostonu.

Foto: Reuters

Derbija večera v ligi NBA bosta v Bostonu in Denverju. Trenutno tretja ekipa vzhodne konference Boston Celtics bo pričakala vodilne na vzhodu Detroit Pistonse, druga ekipa zahoda Denver Nuggets pa gosti tretjo ekipo Houston Rockets. Dallas Mavericksi bodo pri sosedu na lestvici Utah Jazzu lovili tretjo zaporedno zmago, Miami Heatsi in Toronto Raptorsi pa bodo poskušalai končati negativni niz štirih porazov.

Liga NBA, 15. december

Lestvici

Boston Celtics Dallas Mavericks Detroit Pistons Denver Nuggets košarka NBA Liga NBA
