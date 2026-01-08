Trae Young zapustil Atlanto, Luka Dončić podal svoje mnenje

Pred osmimi leti sta pisala zgodovino na naboru lige NBA. Takrat je Atlanta izbrala Luko Dončića, a ga nato po predhodnem dogovoru z Dallasom zamenjala za Traeja Younga. Tako se je rodilo rivalstvo. Američan se po tej menjavi ni mogel ogniti neprestanim primerjavam s Slovencem, ki je dosegal bistveno boljše številke in uspehe. Vseeno pa je tudi Young spadal med boljše branilce in podajalce v ligi NBA, zato je marsikoga presenetila novica, da bo kariero nadaljeval pri v zadnjih sezonah zelo skromni ekipi Washington Wizards. O tem je svoje mnenje po tekmi v San Antoniu pridodal Dončić.

Pred srečanjem v San Antoniu je kot strela z jasnega udarila novica, da se bo Trae Young preselil v Washington, v obratno smer pa bosta v Atlanto odšla CJ McCollum in Corey Kispert. 27-letni Young, ki ga vse od nabora lige NBA leta 2018 primerjajo s slovenskim košarkarskim asom Luko Dončićem, je tako prvič po naboru zamenjal klub. O tem je po porazu v San Antoniu spregovoril tudi 26-letni Slovenec.

Trae Young in Luka Dončić sta na naboru leta 2018 spletla veliko vez. Foto: Gulliver/Getty Images

"Skupaj sva prišla v ligo NBA, menjali so naju na večer nabora. Takrat se je veliko govorilo o naju. Sam imam zelo dober odnos s Traejem, zelo ga spoštujem. Če se on veseli te menjave, se sam veselim zanj," je dejal Dončić, ki si je z Youngom pogosto delil slačilnico tudi na All-Star tekmah.

Odigral le deset tekem

Trae Young v karieri povprečno na tekmo dosega dobrih 25 točk in 10 asistenc. Foto: Reuters Young v tej sezoni ni mogel pomagati vsega, kar zna, saj so mu načrte prekrižale zdravstvene težave. Skupno je odigral le deset tekem, zadnji nastop pa je vpisal konec decembra proti New Yorku, ko si je poškodoval stegensko mišico. V tej sezoni povprečno na tekmo dosega 19,3 točke in 8,9 asistence, kar je manj od njegovega povprečja v karieri (25 točk in 10 asistenc na dvoboj). Skupno je v karieri v ligi NBA odigral 483 tekem.

V Washingtonu želijo z Youngom sprožiti zadnjo fazo prenove ekipe, ki v končnici ni igrala vse od sezone 2020/21. Tudi to sezono ji ne kaže veliko bolje, saj je na predzadnjem mestu vzhoda z desetimi zmagami po 36 tekmah.

Trae Young je letos spremljal dvoboje Atlante na klopi. Foto: Reuters

Wizardsi so v noči na četrtek izgubili proti Philadelphii (110:131), McCollum in Kispert nista kandidirala za srečanje, Atlanta pa je bila s 117:100 boljša od New Orleansa in proslavljala svojo 18. zmago v tej sezoni. Največ točk je dosegel Francoz Zaccharie Risacher (25), nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu, na zadnji tekmi pa rezervist Atlante, latvijski orjak Kristaps Porzingis pa je pridodal 13 točk.