Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Četrtek,
8. 1. 2026,
8.42

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Washington Wizards Atlanta Hawks NBA Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić Trae Young

Četrtek, 8. 1. 2026, 8.42

5 minut

Luka Dončić o selitvi Traeja Younga

Trae Young zapustil Atlanto, Luka Dončić podal svoje mnenje

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić Trae Young | Trae Young in Luka Dončić se zelo spoštujeta. | Foto Reuters

Trae Young in Luka Dončić se zelo spoštujeta.

Foto: Reuters

Pred osmimi leti sta pisala zgodovino na naboru lige NBA. Takrat je Atlanta izbrala Luko Dončića, a ga nato po predhodnem dogovoru z Dallasom zamenjala za Traeja Younga. Tako se je rodilo rivalstvo. Američan se po tej menjavi ni mogel ogniti neprestanim primerjavam s Slovencem, ki je dosegal bistveno boljše številke in uspehe. Vseeno pa je tudi Young spadal med boljše branilce in podajalce v ligi NBA, zato je marsikoga presenetila novica, da bo kariero nadaljeval pri v zadnjih sezonah zelo skromni ekipi Washington Wizards. O tem je svoje mnenje po tekmi v San Antoniu pridodal Dončić.

Luka Dončić
Sportal Lakersi prekratki kljub šovu Dončića v San Antoniu. Nova zvezdniška selitev v ligi NBA. #video

Pred srečanjem v San Antoniu je kot strela z jasnega udarila novica, da se bo Trae Young preselil v Washington, v obratno smer pa bosta v Atlanto odšla CJ McCollum in Corey Kispert. 27-letni Young, ki ga vse od nabora lige NBA leta 2018 primerjajo s slovenskim košarkarskim asom Luko Dončićem, je tako prvič po naboru zamenjal klub. O tem je po porazu v San Antoniu spregovoril tudi 26-letni Slovenec.

Trae Young in Luka Dončić sta na naboru leta 2018 spletla veliko vez. | Foto: Gulliver/Getty Images Trae Young in Luka Dončić sta na naboru leta 2018 spletla veliko vez. Foto: Gulliver/Getty Images

"Skupaj sva prišla v ligo NBA, menjali so naju na večer nabora. Takrat se je veliko govorilo o naju. Sam imam zelo dober odnos s Traejem, zelo ga spoštujem. Če se on veseli te menjave, se sam veselim zanj," je dejal Dončić, ki si je z Youngom pogosto delil slačilnico tudi na All-Star tekmah.

Odigral le deset tekem

Trae Young v karieri povprečno na tekmo dosega dobrih 25 točk in 10 asistenc. | Foto: Reuters Trae Young v karieri povprečno na tekmo dosega dobrih 25 točk in 10 asistenc. Foto: Reuters Young v tej sezoni ni mogel pomagati vsega, kar zna, saj so mu načrte prekrižale zdravstvene težave. Skupno je odigral le deset tekem, zadnji nastop pa je vpisal konec decembra proti New Yorku, ko si je poškodoval stegensko mišico. V tej sezoni povprečno na tekmo dosega 19,3 točke in 8,9 asistence, kar je manj od njegovega povprečja v karieri (25 točk in 10 asistenc na dvoboj). Skupno je v karieri v ligi NBA odigral 483 tekem.

V Washingtonu želijo z Youngom sprožiti zadnjo fazo prenove ekipe, ki v končnici ni igrala vse od sezone 2020/21. Tudi to sezono ji ne kaže veliko bolje, saj je na predzadnjem mestu vzhoda z desetimi zmagami po 36 tekmah.

Trae Young je letos spremljal dvoboje Atlante na klopi. | Foto: Reuters Trae Young je letos spremljal dvoboje Atlante na klopi. Foto: Reuters

Wizardsi so v noči na četrtek izgubili proti Philadelphii (110:131), McCollum in Kispert nista kandidirala za srečanje, Atlanta pa je bila s 117:100 boljša od New Orleansa in proslavljala svojo 18. zmago v tej sezoni. Največ točk je dosegel Francoz Zaccharie Risacher (25), nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu, na zadnji tekmi pa rezervist Atlante, latvijski orjak Kristaps Porzingis pa je pridodal 13 točk.

Anamaria Goltes
Trendi Anamaria Goltes s sledilci delila, kako z majhnima hčerkama preživlja zimske dni
Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Luka Dončić na neverjeten način postal veliki junak Lakersov
LeBron James
Sportal LeBron James je odkrito priznal glede Dončića
Washington Wizards Atlanta Hawks NBA Liga NBA Liga NBA Luka Dončić Luka Dončić Trae Young
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.