M. T.

Četrtek,
26. 2. 2026,
20.41

9 minut

Švicarski udarec za Rusijo

M. T.

Švica se pridružuje sankcijam EU zoper Rusijo. Foto Shutterstock

Švica se pridružuje sankcijam EU zoper Rusijo.

Foto: Shutterstock

Švicarski zvezni svet je sprejel odločitev o pridružitvi 19. svežnju sankcij zoper Rusijo, ki jih je oktobra lani sprejela Evropska unija. Švica bo tako uvedla popolno prepoved nakupa in uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina.

Konec bo 25. aprila

Ukrep za prepoved nakupa in uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), ki ga je ta teden potrdil švicarski zvezni svet, bodo v Švici začeli izvajati 25. aprila.

Iz ukrepa bodo izvzete obstoječe dolgoročne dobavne pogodbe za plin, za katere bo veljalo prehodno obdobje do konca leta 2026, so sporočili v izjavi za javnost (vir).

Pojasnili so, da je namen uvedbe embarga na ruski utekočinjen zemeljski plin zmanjšanje polnjenja ruske državne blagajne s prodajo fosilnih goriv, ki je eden od glavnih virov financiranja ruske vojne proti Ukrajini.

Tanker za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Foto: Shutterstock

Na udaru ni samo uvoz plina

Švica bo sicer uvedla še druge ukrepe, ki so tesno povezani s 19. svežnjem sankcij proti Rusiji, ki jih je Evropska unija sprejela oktobra lani.

Med drugim bo švicarskim podjetjem oziroma platformam, ki omogočajo vlaganje v kriptovalute, storitve prepovedano ponujati ruskim državljanom in državljankam ter ruskim podjetjem, uvajajo pa tudi blokado trgovanja z določenimi kriptovalutami, ki imajo kritje v rubljih. 

Tarče 19. svežnja sankcij, ki jih je Evropska unija oktobra lani uvedla zoper Rusijo, so bili sicer predvsem ruska obrambno-orožarska industrija ter sektorja energetike in bančništva, njegov prvotni namen pa je bil izvajanje pritiska na Rusijo, da bi ta čim prej pristala na realistična mirovna pogajanja z Ukrajino. To se za zdaj sicer še ni zgodilo. 

Evropska unija zemeljski plin LNG Vojna v Ukrajini sankcije Rusija Švica
