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Avtor:
M. T.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
15.41

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek
gorivo bencin dizel podražitev

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 15.41

30 minut

Cene goriv: dobra in slaba novica za voznike

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Opolnoči bo liter bencina, ki zdaj stane 1,592 evra, cenejši za 1,1 centa, dizel, ki stane 1,685 evra, dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa bo z 1,312 evra za liter dražje za 4,2 centa. | Foto STA

Opolnoči bo liter bencina, ki zdaj stane 1,592 evra, cenejši za 1,1 centa, dizel, ki stane 1,685 evra, dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa bo z 1,312 evra za liter dražje za 4,2 centa.

Foto: STA

95-oktanski bencin se bo danes opolnoči pocenil, dizelsko gorivo pa podražilo.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka, 9. junija, do vključno ponedeljka, 15. junija, znašale 1,592 evra za liter bencina, 1,685 evra za liter dizelskega goriva in 1,312 evra za liter kurilnega olja.

To pomeni, da se bo liter 95-oktanskega bencina v primerjavi z dozdajšnjo ceno nekoliko pocenil, in sicer za 1,1 centa.

Liter dizelskega goriva bo opolnoči medtem dražji za 3,8 centa, liter kurilnega olja pa za 4,2 centa.

Marže trgovcev so še naprej omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. (STA)

gorivo bencin dizel podražitev
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