Cene goriv: dobra in slaba novica za voznike

95-oktanski bencin se bo danes opolnoči pocenil, dizelsko gorivo pa podražilo.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od torka, 9. junija, do vključno ponedeljka, 15. junija, znašale 1,592 evra za liter bencina, 1,685 evra za liter dizelskega goriva in 1,312 evra za liter kurilnega olja.

To pomeni, da se bo liter 95-oktanskega bencina v primerjavi z dozdajšnjo ceno nekoliko pocenil, in sicer za 1,1 centa.

Liter dizelskega goriva bo opolnoči medtem dražji za 3,8 centa, liter kurilnega olja pa za 4,2 centa.

Marže trgovcev so še naprej omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.



Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. (STA)