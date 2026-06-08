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Avtor:
M. L.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
16.12

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek
rak UKC Ljubljana onkologija Onkološki inštitut

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 16.12

5 minut

Kaj narediti ob pojavu krvi v urinu? Takoj k zdravniku.

Avtor:
M. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Urin | Će zdravniki raka mehurja odkrijejo zgodaj, je zelo ozdravljiv. | Foto Guliverimage

Će zdravniki raka mehurja odkrijejo zgodaj, je zelo ozdravljiv.

Foto: Guliverimage

Kri v urinu je eden najpomembnejših opozorilnih znakov raka sečnega mehurja, zato strokovnjaki opozarjajo, da je ob njenem pojavu nujen takojšen obisk zdravnika. Na današnji novinarski konferenci so poudarili, da bolezen bolniki pogosto spregledajo ali zanemarijo, kar lahko pomembno vpliva na izid zdravljenja.

Rak sečnega mehurja je pogosto spregledana, a razmeroma pogosta bolezen, ki se v številnih primerih tudi ponavlja. Po podatkih stroke se ponovi v 50 do 90 odstotkih primerov. Kljub temu je ob zgodnjem odkritju zelo dobro ozdravljiv – stopnja preživetja lahko doseže tudi do 90 odstotkov.

Kot je pojasnil urolog Simon Hawlina iz Kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana, je rak sečnega mehurja drugi najpogostejši urološki rak za rakom prostate. V Sloveniji so leta 2022 odkrili med 350 in 400 novih bolnikov, približno 250 moških in okoli 110 žensk.

Kri v urinu najpogostejši zgodnji znak

Strokovnjaki poudarjajo, da je najpogostejši zgodnji simptom bolezni neboleča kri v urinu, ki se pojavi pri približno 85 odstotkih bolnikov. Pogosto ji sledi tudi pekoče uriniranje, kar je po besedah zdravnikov jasen znak za čimprejšnjo diagnostiko. "To je alarm za pregled pri osebnem zdravniku," je poudaril Hawlina.

Hawlina: "Med ključnimi dejavniki tveganja sta kajenje ter dolgotrajna izpostavljenost kemikalijam v industrijah, kot so kemična, lesna, usnjarska in gumarska." | Foto: Nebojša Tejić/STA Hawlina: "Med ključnimi dejavniki tveganja sta kajenje ter dolgotrajna izpostavljenost kemikalijam v industrijah, kot so kemična, lesna, usnjarska in gumarska." Foto: Nebojša Tejić/STA

Sodobno zdravljenje: od kirurgije do imunoterapije

Radioterapevtka Janka Čarman z Onkološkega inštituta Ljubljana je pojasnila, da je radioterapija zdravljenje z obsevanjem, to je lokalno zdravljenje, podobno kot kirurgija. A za razliko od slednje, kjer organ s tumorjem odstranijo, pri radioterapiji organe ohranijo. "Prednost tega je, da se organ ohrani in da imajo bolniki tudi po zdravljenju sečni mehur na mestu," je poudarila.

Za zdravljenje z obsevanjem so po njenem mnenju najprimernejši starejši bolniki, kjer je operacija tvegana. "Tu pride v poštev obsevanje, s čimer lahko vplivamo na krvavitev in jo ustavimo, torej lahko lajšamo težave in ohranimo kakovost življenja," je dodala. 

Boštjan Šeruga z Onkološkega inštituta Ljubljana pa je izpostavil, da je v Sloveniji na voljo najsodobnejše terapije sistemskega zdravljenja. Včasih je bila kemoterapija, zdaj je na voljo še imunoterapija, napredna zdravila. "Za razliko od urologov in radioterapevtov, ki delujejo lokalno, mi delujemo sistemsko, to pomeni, da zdravimo celo telo z zdravili," je povedal. S sodobno kombinacijo imunoterapije in tarčnih zdravil dosežejo, da tumor izgine, stopnja preživetja je lahko 90-odstotna, če raka mehurja odkrijejo zgodaj.

rak UKC Ljubljana onkologija Onkološki inštitut
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