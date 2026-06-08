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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
11.05

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Nato Latvija dron Rusija grožnja

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 11.05

44 minut

Natova letala nad Latvijo sestrelila dron

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Dron, Droni, Ukrajina, vojna v Ukrajini, Brezpilotni letalnik | Fotografija je simbolična. | Foto Reuters

Fotografija je simbolična.

Foto: Reuters

Latvijska vojska je danes sporočila, da so Natova bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor baltske države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Pred tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu države.

Kot so sporočili v Rigi, so Natovi lovci nad Latvijo sestrelili dron, ki je vstopil v zračni prostor države zaradi "ruskega elektromagnetnega bojevanja". Drugih podrobnosti o izvoru ali vrsti letalnika po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zaenkrat niso objavili.

Izdali opozorilo o zračni nevarnosti

Po besedah tiskovnega predstavnika vojske je bilo potrjeno, da je vsaj en brezpilotni letalnik vstopil v zračni prostor Latvije iz Rusije, je poročal Reuters. Pred tem so izdali opozorilo o zračni nevarnosti za regije na vzhodu, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, in prebivalce pozvali, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali.

Vojaški droni, ki so v zadnjih tednih zašli v zračni prostor Finske, Estonije, Latvije in Litve, so sprožili zaskrbljenost, da se vojna v Ukrajini, ki se brani pred rusko agresijo, širi na severne meje zveze Nato in Rusije.

Med ukrajinskimi napadi na ruska pristanišča za prevoz nafte na Baltskem morju so namreč nekateri ukrajinski droni zgrešili svoje cilje ter po vstopu v zračni prostor sosednjih držav strmoglavili.

Večje škode ali poškodovanih ni bilo, so pa v Latviji incidenti sprožili politično krizo in privedli do spremembe vlade.

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