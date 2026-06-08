Blejski policisti so bili včeraj okoli 18.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Nemškim Rovtom in Soriško planino, v kateri sta bila udeležena 24-letni voznik in sopotnik. Po doslej znanih podatkih je voznik v levem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, trčil v drevo in z vozilom zdrsel po brežini. Avtomobil se je po nesreči prevrnil na bok. Policija je ob tem izpostavila tudi pogumno ravnanje 12-letnega dečka, ki je s hitrim in odločnim ukrepanjem pomagal poškodovanemu udeležencu.

Policisti so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,81 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Voznik je rezultat odklonil, zato so mu odredili strokovni pregled.

V vozilu sta bila voznik in sopotnik, oba pa sta bila lahko telesno poškodovana. Po nudenju prve pomoči na kraju sta bila z reševalnim vozilom prepeljana v Splošno bolnišnico Jesenice.

Foto: PGD Bohinjska Bistrica/Facebook

12-letnik oskrbel ponesrečenca pred prihodom intervencijskih služb

Dogodek je zaznamovalo izjemno ravnanje 12-letnega dečka, ki se je v času nesreče skupaj z družino nahajal v bližini. Ko je opazil prometno nesrečo, je iz avtomobila vzel komplet prve pomoči, pristopil do poškodovanega udeleženca in mu še pred prihodom intervencijskih služb oskrbel krvavečo rano. Svoji mami je naročil, naj pokliče številko 112, kar je ta tudi nemudoma storila.

"Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči," so zapisali policisti, ki so se dečku zahvalili za njegovo ravnanje.

Dodali so, da gre za lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj potrebno. "Lan, hvala in velik poklon," so še dodali.