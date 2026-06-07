Nedelja, 7. 6. 2026, 18.09
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Velika napaka ruskih vojakov. Objemali so se, ko je priletel dron. #video
Skupina ruskih vojakov na fronti je že mislila, da so preživeli, zato so se zbrali in objeli drug drugega. Toda Ukrajinci so jih še vedno sledili in jih napadali z droni. Niso imeli možnosti.
Vojna v Ukrajini, ki jo je leta 2022 sprožil ruski predsednik Vladimir Putin, je vzela že na sto tisoče življenj. Umirajo tako Ukrajinci, ki branijo svojo državo, kot ruski agresorski vojaki.
Videoposnetek ukrajinskega smrtonosnega napada z droni:
Russian soldiers thought they survived, so they gathered and hugged each other. But Ukrainians were still tracking them and hit them with drones.https://t.co/R5Xt4Xb85K— WarRoom Archives (@WarRoomArchives) May 22, 2026