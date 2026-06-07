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Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
7. 6. 2026,
18.09

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija droni

Nedelja, 7. 6. 2026, 18.09

28 minut

Velika napaka ruskih vojakov. Objemali so se, ko je priletel dron. #video

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Ruski vojaki | Foto posnetek zaslona/@WarRoomArchives/X

Foto: posnetek zaslona/@WarRoomArchives/X

Skupina ruskih vojakov na fronti je že mislila, da so preživeli, zato so se zbrali in objeli drug drugega. Toda Ukrajinci so jih še vedno sledili in jih napadali z droni. Niso imeli možnosti.

Vojna v Ukrajini, ki jo je leta 2022 sprožil ruski predsednik Vladimir Putin, je vzela že na sto tisoče življenj. Umirajo tako Ukrajinci, ki branijo svojo državo, kot ruski agresorski vojaki. 

Videoposnetek ukrajinskega smrtonosnega napada z droni:

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