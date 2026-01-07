"Luki ni treba prilagajati svoje igre zaradi mene," je po tekmi proti New Orleans Pelicans LeBron James, eden najboljših košarkarjev v ligi NBA.

Ob prihodu Luke Dončića v Los Angeles so se večkrat pojavljala ugibanja, kdo bo prvi igralec ekipe in ali bosta Luka Dončić in LeBron James lahko sodelovala na parketu. Pojavljali so se že zapisi, da ju trener J. J. Redick namenoma ne daje skupaj v igro, kar je prvi trener odločno zanikal. Vse dvome je po sredini tekmi razblinil tudi James.

LeBron James se zaveda, da se mora on prilagajati igri našega košarkarja. Foto: Reuters

"Je neverjeten igralec"

"Luki ni treba prilagajati svoje igre zaradi mene. On je naš obraz franšize. Njemu se ni treba prilagajati. Mi smo tisti, ki se mu moramo prilagoditi in to rešiti. Poskušamo biti čim bolj raznovrstni in igrati prek njega. Je neverjeten igralec pick and rolla, izjemen strelec, ki nase vleče obrambo. Včasih ima na sebi štiri oči, včasih celo šest. Zato je na nas, da smo na pravih položajih," je po tekmi povedal 41-letni košarkarski zvezdnik, potem ko je v svojo statistiko vpisal 30 točk in še enkrat več pokazal, da še vedno lahko igra na najvišji ravni.

Foto: Guliverimage

Po vsaki tekmi pa je zanj najpomembneje, da si njegovo telo čim prej opomore, saj je pri njegovih letih vse prej kot lahko držati tako naporen ritem tekem v ligi NBA. "Zjutraj bom videl, kako se bom počutil, poskusil bom počivati in videl bom, kakšen bom po popoldanskem počitku. Potem bomo videli, kako naprej," je povedal James in razkril, da si ne želi izpuščati preveč tekem, saj ne ve, koliko jih bo še lahko sploh igral do konca svoje kariere.

"Vsak večer še bolj cenim vsak trenutek, ko lahko oblečem dres in stopim na parket. Igranja v NBA nikoli nisem jemal kot nekaj samoumevnega, a na tej točki kariere, pri 41 letih, že cenim to, da lahko igram."

J. J. Redick Foto: Reuters

"Vem, koliko vlaga v to"

Nad igro 41-letnega košarkarja je bil po zadnji tekmi navdušen tudi J. J. Redick, prvi trener Jezernikov. Ob tem je povedal, da ni nujno, da na vsaki tekmi od Jamesa pričakuje takšno igro. Skuša ga najbolje izkoristiti glede na nasprotnika, obrambne prilagoditve in kako se giblje.

"Poznam LeBrona. Vem, koliko vlaga v to. Gre za to, da iz tekme v tekmo vidiš, kako je tisti večer razpoložen. In na meni je, da to ugotovim," je povedal Redick in razkril, da se vseskozi pogovarjata.

