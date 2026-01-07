Luka Dončić na neverjeten način postal veliki junak Lakersov

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA prišli še do tretje zaporedne zmage. Jezerniki so s 111:103 slavili na gostovanju pri New Orleans Pelicans. Zasedba JJ Redicka ni blestela, nasprotno, je pa v ključnih trenutkih na račun LeBrona Jamesa in nato še Luke Dončića zrežirala preobrat, sploh Slovenec je v izdihljajih srečanja navdušil z neverjetnima trojkama, ki sta zapečatili usodo Pelikanov. Dončić je sicer srečanje končal pri 30 točkah in desetih asistencah. Danes so pri ligi NBA objavili tudi druge vmesne rezultate glasovanja za All Star tekmo, v katerih Dončić še naprej zaseda prvo mesto. Zbral je že 2.229.811 glasov.

New Orleans Pelicans : Los Angeles Lakers 103:111 Strelci: Murphy 42, Williamson 15, Queen 10 (13 sk., 8 as.); Dončić (10 as.) in James (8 sk., 8 as.) 30, Ayton 18 (11 sk.), Smart 13, Vanderbilt 7 (8 sk.)

Učinek Luke Dončića: 30 točk (8/12 za 2, 3/10 za 3, 5/9 prosti meti), 2 skoka, 10 asistenc, 2 ukradeni žogi, 1 blokada, 5 izgubljenih žog v 37:29

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je še na eni tekmi več dokazal, da ga nikoli ne gre odpisati. Slovenski as se je tako kot njegovi soigralci na obračunu z zadnjo ekipo zahoda, New Orleans Pelicans, precej mučil, še posebej mu je težave povzročal met z razdalje, nato pa je v ključnih trenutkih in izdihljajih srečanja zadel dve povsem nori trojki, s katerima je na koncu tudi odločil srečanje. "Luka to počne ves čas, a še vedno ga je noro in zabavno opazovati, sploh če zadane v ključnih trenutkih. To počne ves čas, ne glede na uro in dogajanje na tekmi. On je Luka Magic z razlogom," je bil po koncu nasmejan LeBron James.

LUKA DONCIC CANNOT BE SERIOUS 🤯 pic.twitter.com/ewSJfw7IBH — NBA Philippines (@NBA_Philippines) January 7, 2026

Slovenski as se je vse do trenutka slabih štirih minut pred koncem precej mučil pri metu za tri točke, do tedaj je zadel le eno trojko iz sedmih poskusov nato pa dodal dve zlata vredni v najbolj pomembnih trenutkih. Na koncu je dosegel 30 točk in podelil deset asistenc, isto število točk je dosegel tudi že prej omenjeni James, ki je bil ob koncu tretje in začetku zadnje četrtine režiser začetka preobrata Lakersov, ki so bili po izjemno slabi drugi in tretji četrtini proti najslabši ekipi zahodne konference v precejšnjih škripcih. Zadnjo četrtino so Lakersi dobili z 32:17 in na ta način prišli do svoje 23. zmage v sezoni, ob tem imajo še enajst porazov, in se vsaj začasno dvignili na tretje mesto zahoda. New Orleans je na drugi strani na svoji 38. tekmi sezone še 30. izgubil.

Vincent bo nared za tekmo s San Antoniom

Pri Lakersih tudi tokrat niso mogli računati na pomoč Austina Reavesa in Ruija Hachimure, manjkala sta tudi Adou Thiero in Gabe Vincent, ki je bil pred tekmo pod vprašajem, trener Redick pa je pojasnil, da bo Vincent nared za tekmo proti San Antoniu, medtem ko Reavec in Hachimura nista odpotovala z ekipo na dve zaporedni gostovanji. Manko košarkarjev se je še posebej poznal na prejšnji tekmi, na kateri je klop Memphisa s kar 43:11 nadigrala klop Lakersov, tokrat so jih rezervisti Jezernikov zmogli 15, a so na koncu prišli do nove zmage. Pelikani so izgubili še osmič zapored, Lakersi pa so uspeh na srečanjih z New Orleans podaljšali na osem zaporednih, vključno s tremi v tej sezoni, in na enajstih od zadnjih 12. New Orleans je na tem srečanju pogrešal Dejounteja Murraya in Saddiqa Beya.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 16 točk. Foto: Guliverimage

Trener Jezernikov pri določanju začetne peterke ni presenetil, uvodoma je v ogenj poslal Dončića, Jaka LaRavio, Marcusa Smarta, LeBrona Jamesa in Deandreja Aytona. Lakersi so hitro povedli z dvema zaporednima zabijanjema, prva četrtina pa je nato postregla s precej izenačeno igro iz obeh strani. Dončić je po približno polovici prve četrtine s košem in še zadetim dodatnim prostim metom svojo ekipo popeljal v vodstvo z 19:14, je pa bil Slovenec v prvih minutah precej nervozen, ob izjemno zahtevnem košu za vodstvo s 25:19 je sodnikom jasno in glasno povedal, da je bil ob tem še pod osebno napako, a njegovi protesti niso zalegli.

Slovenski as je slabi dve minuti pred koncem nato s svojo enajsto točko na tekmi zadel za 29:23, zadnji koš v prvih dvanajstih minutah pa je pripadel nekdanjemu članu Cedevite Olimpije, Karlu Matkoviću, ki je New Orleans po zabijanju na alley-oop približal na 25:29. Lakersi so v prvi četrtini iz igre metali z 52-odstotno uspešnostjo, na drugi strani gostitelji le z 38,5.

Lakersi so se mučili, navdušila naveza Dončić-James

Lakersi prave rešitve niso našli tudi v drugi četrtini, Dončić je slabih sedem minut pred koncem prvega polčasa iz fadeawaya zadel za vodstvo z 42:37, a je New Orleans odgovoril, po košu in zadetem dodatnem prostem metu Treya Murphyja je izid štiri minute pred koncem druge četrtine poravnal na 44:44, po košu Ziona Williamsona pa je domača ekipa tudi prvič po začetnih minutah srečanja povedla. V zaključku četrtine sta nato s posebno navezo in akcijo navdušila Dončić in James, ki ga je Slovenec našel s podajo na alley-oop, 41-letni izkušeni košarkar pa je zabil kot v svojih najboljših časih, Lakersi pa so po njegovem košu povedli z 51:48.

LUKA DONCIC LOB TO LEBRON JAMES 🥹 pic.twitter.com/qgv5Znj56D — Lakers All Day Everyday (@LADEig) January 7, 2026

Tik pred koncem druge četrtine je sol na rano neprepričljvih Jezernikov z uspešnim prodorom in zaključkom dodal še Jose Alvarado, ki je postavil izid prvega srečanja in vodstvo Pelikanov s 54:51. Dončić je prvi polčas končal pri 16 točkah in šestih asistencah, a je zgrešil vseh šest poskusov za tri točke, točko manj je dosegel James. Pri domačih je prednjačil Murphy s 14 točkami.

Murphy nerešljiva uganka za Lakerse

Tudi začetek tretje četrtine ni prinesel energetskega preobrata v igri Lakersov, New Orleans je po dveh minutah igre v tretjem delu po košu Murphyja, ki se je sprehodil pod obroč gostov povedel s 60:53, a je nato s svojo prvo trojko v sedmem poskusu na srečanja nalet gostiteljev zaustavil Dončić. Ogromno težav je obrambi Jezernikov povzročal Murphy, ki je slabe tri minute pred koncem tretje četrtine zadel trojko za vodstvo New Orleansa z 81:74. Zasedba JJ Redicka ni našla pravih rešitev ne v obrambi ne v napadu, kar je bila voda na mlin za igro domače zasedbe. Na klop se je po nekaj neuspešnih potezah usedel tudi Dončić, po dveh uspešnih prostih metih Matkovića je prednost domačih narasla na 83:74.

LeBron James je tako kot Dončić srečanje končal pri 30 točkah. Foto: Reuters

V zaključku tretjega dela je nato stvari v svoje roke vzel James, ki je najprej zadel tri proste mete, nato pa še ukradel žogo in atraktivno zabil za 79:83. A na drugi strani je bil znova v pripravljenosti Murphy, ki je Pelikane v zadnjo četrtino popeljal z vodstvom 86:79.

James začel preobrat, Dončić dodal dve nori trojki

41-letni James je na začetku zadnje četrtine nadaljeval začeto iz konca tretje. Najprej je zadel met za tri točke, nato asistiral Jarredu Vanderbiltu, zatem pa takoj dodal še eno trojko in Lakerse po delnem izidu 8:0 popeljal v vodstvo s 87:86. Zatem se je v igro vrnil tudi Dončić, Ayton pa je z dvema zaporednima košema slabih sedem minut pred koncem Lakerse popeljal v vodstvo s 95:90. Ob eni izmed akcij je Dončić izgubil žogo, nato pa je v polprotinapad stekel Derik Queen, ob katerem se je Dončić postavil v obrambi, po trku najprej prejel osebno napako, nato pa so po ogledu videoposnetka sodniki spremenili odločitev in Queenu dosodili osebno napako v napadu. Slovenec je od trka začutil tudi bolečine v vratu, kar je nazorno pokazal tudi z grimasami na obrazu.

Dončić je v zaključku tekme dosegel dve neverjetni trojki, sploh druga je takoj zaokrožila tudi po družbenih omrežjih. Foto: Reuters

Da zna zadeti takrat, ko je najbolj pomembno, je slovenski as dokazal 3:39 pred koncem, ko so bili Lakersi že v izgubljenem položaju, Dončić pa je iz težke situacije praktično na eni nogi dosegel trojko, s katero je Jezernike popeljal v vodstvo s 100:93. Zelo podoben, če ne skoraj isti scenarij je sledil še dve minuti pred koncem, ko je slovenski košarkarski virtuoz po težavah praktično iz avt linije sprožil iz velike razdalje in zadel nemogoč met za tri točke, ob tem še "obračunal" z nekaj navijači ter poskrbel za vodstvo s 105:96. Slovenec se je ob tem lahko le nasmejal, za nor koš pa so mu takoj na čelu z Jamesom v roke segli tudi soigralci. Dončić je na podoben način z dvema trojkama odločil tudi zadnje srečanje z Memphisom, enak scenarij je tako sledil še v Smoothie King Centru. Na koncu so Lakersi slavili s 111:103.

Poleg Dončića in Jamesa sta bila v vrstah Lakersov dvomestna še Ayton z 18 točkami in enajstimi skoki, Smart pa je tekmo končal s 13 točkami. Tekma kariere je za članom New Orlenasa, Murphyjem, ki je dosegel 42 točk (14/26 met iz igre), Williamson je obračun sklenil pri 15 točkah.

Zdaj proti Spursom, ki so izgubili za točko

Lakerse že v noči na četrtek čaka nova preizkušnja, ko bodo ob 3.30 po slovenskem času gostovali pri San Antonio Spurs. Ti so danes s 105:106 klonili na gostovanju pri Memphis Grizzlies. Junak obračuna je 37 sekund pred koncem s košem iz step backa postal Cam Spencer, na drugi strani so bili nato vsi poskusi Spursov neuspešni. Za Memphis sta Jaren Jackson Jr. in Spencer dosegla 21 točk, San Antoniu pa ni zadostovalo niti 30 točk (10/20 met iz igre) Victorja Wembanyame.

Indiana je izgubila še trinajstič zapored. Zdaj je v tej sezoni pri šestih zmagah in 31 porazih. Foto: Reuters

Cleveland Cavaliers so s 120:116 premagali lanske finaliste, Indiano Pacers. Ti so se podpisali pod neslavni rekord, saj so izgubili še trinajstič zapored, kar se v zgodovini franšize pred tem še ni zgodilo, štirikrat je bil sicer njihov niz do zdaj dolg dvanajst tekem, kar je bil do zdaj rekord.

V izenačeni končnici je Andrew Nembhard s črte prostih metov z enim zadetim deset sekund pred koncem Indiano še približal na 115:117, a je bil na drugi strani prav tako enkrat uspešen Craig Porter. Tri sekunde pred koncem je nato vse dvome z dvema uspešnima metoma s črte prostih metov srečanje odločil Jarrett Allen. Pri Clevelandu, pri katerem je zaradi počitka manjkal prvi zvezdnik Donovan Mitchell, je Darius Garland dosegel 29 točk, za Indiano je Pascal Siakam prispeval 22 točk.

Drugi vmesni rezultati glasovanja za All Star tekmo niso prinesli sprememb Tudi po drugih vmesnih rezultatih glasovanja navijačev za tekmo vseh zvezd Luka Dončić kraljuje na vrhu. Slovenski as je prejel že 2.229.811 glasov in je prvi na zahodu in tudi prvi med vsemi košarkarji. Na vzhodu je na vrhu Giannis Antetokounmpo, ki je prejel 2.092.284 glasov navijačev. Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo remain the leaders in their conferences in the second fan returns in NBA All-Star Voting 2026.



Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters. pic.twitter.com/u8tlbj9GA8 — NBA Communications (@NBAPR) January 6, 2026 Tudi sicer v zahodni konferenci za Dončićem ni prišlo do sprememb. Na drugem mestu je ostal Nikola Jokić iz Denver Nuggetsov (1.998.560), številka tri je Stephen Curry iz Golden State Warriorsov (1.844.903), števila štiri Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma City Thunderja (1.554.468) in številka pet Victor Wembanyama iz San Antonio Spursov (1.321.985). Na vzhodu se je na drugo mesto za Antetokounmpom pomaknil Jalen Brunson iz New York Knicksov (1.916.497). Za njim je tretji Tyrese Maxey iz Philadelphia 76ersov (1.908.978). Prvih pet dopolnjujeta četrti Cade Cunningham iz Detroit Pistonsov (1.752.801) in peti Donovan Mitchell iz Cleveland Cavaliersov (1.530.237). Navijači, ki glasujejo prek aplikacije NBA in spletne strani NBA.com s svojo identifikacijsko številko NBA, predstavljajo 50 odstotkov glasov za določitev petih igralcev iz vsake konference, ki bodo uvrščeni v prvi peterki tekme vseh zvezd lige NBA leta 2026, pri čemer glasovi košarkarjev lige NBA in medijev predstavljajo po 25 odstotkov. Letos so košarkarji izbrani ne glede na položaj. Glasovanje se bo zaključilo v sredo, 14. januarja, rezultati pa bodo znani v ponedeljek, 19. januarja.

Dončić soigralce učil slovenščino V zasedbi LA Lakers so navijačem postregli s posebnim videoposnetkom, v katerem Luka Dončić soigralce na šaljiv način uči slovenskega jezika. Večkrat so sicer soigralci že ugibali besede japonskega jezika, ki jih je izrekel Rui Hačimura. Beseda, ki so jo tokrat poskušali izgovoriti člani Lakersov in ugibali, kakšen je njen pomen, je bila košarka. View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Lakers (@lakers)

