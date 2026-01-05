Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli še do druge zaporedne zmage v letu 2026 in druge zaporedne proti Memphis Grizzlies, ki so pogrešali prvega zvezdnika Jaja Moranta. Jezerniki so v domači Crpyto.com areni vknjižili zmago s 120:114, Luka Dončić pa je bil s 36 točkami, devetimi skoki in osmimi asistencami prvi igralec tekme, dosegel je tudi dve ključni trojki v končnici tekme.

Los Angeles Lakers : Memphis Grizzlies 120:114 Strelci: Dončić 36 (9 sk., 8 as.), James (10 as.) in LaRavia 26, Ayton 15, Vanderbilt 7; Wells 23, Coward 16, Jackson Jr. 14, Landale 13 (10 sk.)

Učinek Luke Dončića: 36 točk (6/10 za 2, 4/10 za 3, 12/13 prosti meti), 9 skokov, 8 asistenc, 1 blokada, 3 izg. žoge v 38:53

Los Angeles Lakers v letu 2026 ostajajo brez poraza. Luka Dončić je s soigralci še drugič zapored ukanil Memphis Grizzlies, Jezerniki pa so prišli do tretje zaporedne zmage na medsebojnih srečanjih v tej sezoni, skupno pa šeste zaporedne. Na zadnjih devetih medsebojnih obračunih je Memphis zmagal le enkrat. Lakersi so zmagali še 12. na dvanajsti tekmi v tej sezoni, na kateri je bila prednost katere koli izmed ekip v zadnjih petih minutah manjša od petih točk in dokazali, da znajo v ključnih trenutkih povleči prave poteze, sploh če imajo na igrišču slovenskega asa.

Čez lužo so se sicer ob zadnjih dneh razpisali o težavah Dončića, ki je daleč od stoodstotne pripravljenosti, a še vedno kaže vrhunske predstave. Pri Lakers Daily so poročali, da naj bi Slovenec trenutno igral z velikimi bolečinami. Zvezdnik Lakersov se spopada s poškodbo levega komolca in bolečinami v obeh nogah, ki mu težave povzročajo predvsem pri odrivu in metu od daleč, pravijo viri blizu ekipe. Tovrstne težave za Slovenca niso novost, saj velika minutaža in veliko breme vloge nosilca igre vsako sezono terjajo ogromno. Ni skrivnost, da je Dončić v preteklosti praktično na eni nogi Dallas kljub poškodbam in bolečinam pripeljal v finale lige NBA.

Ameriški mediji ob tem še poročajo, da Dončić opravlja številne terapije, da lahko pomaga ekipi ob številnih zdravstvenih težavah in odsotnostih. Tako je bilo tudi na drugi tekmi v tem koledarskem letu, na kateri je slovenski as blestel in navkljub udarcem in bolečinam svojo ekipo popeljal do 22. zmage v sezoni. Ob velikem nasmehu je zadel tudi ključni trojki v samem zaključku srečanja, ko so se Lakersi po zaostanku vrnili v igro in na koncu še s črte prostih metov zapečatil usodo Grizlijev, ki so izgubili 20. v sezoni.

"Smejal sem se, ker sem bil zadovoljen, da sem zadel dve trojki zapored. To so dobri meti vsak dan moram delati na tem in biti samozavesten. V prvem polčasu so dosegli ogromno točk iz tranzicije, o tem smo se pogovarjali med polčasom, da se moramo hitreje vračati v obrambo in to smo storili. Pohvale vsem mojim soigralcem, če igramo obrambo tako kot smo jo v drugem polčasu, potem lahko premagamo vsakogar," je bil po tekmi zadovoljen Dončić, ki je srečanje končal pri 36 točkah, devetih skokih in osmih asistencah.

Memphis brez Moranta

Pri Lakersih so tudi na tej tekmi pogrešali Austina Reavesa, Gaba Vincenta, Adouja Thiera in Ruija Hachimuro, ki po besedah trenerja Redicka ne bo odpotoval z ekipo tudi na naslednji dve gostovanji in se bo najverjetneje za kratek čas pridružil treningom ekipe iz G lige. Na drugi strani je Memphis zaradi težav z desno mečno mišico pogrešal prvega zvezdnika Jaja Moranta, manjkali pa so tudi Brandon Clarke, Zach Edey, John Konchar, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr. in Vince Williams Jr.

Redick je uvodoma v ogenj pričakovano poslal Dončića, Marcusa Smarta, Jaka LaRavio, LeBrona Jamesa in Deandreja Aytona. Slovenski as je uvodoma takoj podelil tri asistence svojim soigralcem za vodstvo z 9:8, nato pa se je tudi strelsko ogrel in dosegel naslednjih devet zaporednih točk Lakersov, s katerimi je Lakere držal v koraku s tekmecem (17:17). Dončić, ki je bil v prvi četrtini daleč najbolj razpoložen posameznik pri Lakersih je 2:49 pred koncem prve četrtine s step back trojko svojo ekipo popeljal v vodstvo s 23:22, nato pa je Memphis pobegnil z delnim izidom 10:1, prvo četrtino so Grizliji dobili s 34:26, potem ko so dobili skok z 19:10. Dončić je v prvi četrtini dosegel 15 točk in štiri asistence (4/7 met iz igre, 6/7 prosti meti).

Luka Dončić je bil najboljši strelec tekme. Foto: Guliverimage

Memphis do dvomestne prednosti

Takoj na začetku druge četrtine je Dončić sedel na klop za nekaj počitka, Memphis pa je po košu GG Jackona prvič na srečanju povedel z dvomestno razliko (36:26). Lakersi so imeli še naprej ogromno težav predvsem v obrambi, Santi Aldama pa je pa po dobrih treh minutah igre v drugi četrtini zadel za vodstvo gostov z 48:33.

Tudi v nadaljevanju drugih dvanajstih minut so gostje držali nadzor nad dogajanjem na igrišču, na glavni odmor pa so se podali s prednostjo 65:54. Memphis je skok v prvem polčasu dobil z 32:24, Lakersi pa so pogrešali učinkovitost v napadu, porozna je bila tudi igra v obrambi. Dončić je v prvem polčasu dosegel 19 točk in pet asistenc, dvomesten je bil še LaRavia z 12. Za Memphis je Cedric Coward dosegel 16 točk in devet skokov, a se v drugem polčasu zaradi težav z levim gležnjem ni več vrnil na parket.

Lakersi ujeli priključek

Tudi tretja četrtina ni prinesla spremembe v vodstvu, a so Lakersi vendarle nekoliko dodali na plin in se nekajkrat povsem približali tekmecem. Prvič šest minut in pol pred koncem tretje četrtine, ko je James zabil za 70:74, a je nato Memphis znova pobegnil na dvomestno razliko. A nato so Lakersi pritsnili še enkrat, 1:47 pred koncem tretje četrtine je Dončić s trojko in s svojo 28. točko na tekmi svojo ekipo približal na 80:85, v zaključku pa je nato uspešen met za tri dodal še James in Jezerniki so v zadnjo četrtino po delnem izidu 11:4 krenili z zaostankom 83:87.

LeBron James je dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Na začetku zadnje četrtine je Dončić znova dobil nekaj minut odmora, se je pa ob tem prebudil 41-letni James, ki je po svoji sedmi zaporedni točki 8:38 Lakerse popeljal le na točko zaostanka (90:91). Dobro minuto kasneje je izid na 92:92 poravnal LaRavia, ki je zatem v protinapadu poskušal še s polaganje, Christian Koloko je njegov poskus sicer blokiral, a je bila žoga že v padanju, tako da so domači prišli do prvega vodstva po izidu 23:22 v prvi četrtini.

Dončić zadel dve pomembni trojki

Lakersi so nato prevzeli pobudo, a Memphis se ni predal. V zaključku je svoje odlike vnovič pokazal Dončić. Ta je pri vodstvu Lakersov s 106:103 2:35 pred koncem zadel trojko, nato pa slabe pol minute kasneje ob navdušenju soigralcev in gledalcev v Crypto.com areni potopil še eno in dve minuti pred koncem Lakerse popeljal v vodstvo s 112:103. Za nameček je nato Slovenec slabo minuto in pol pred koncem s podajo na alley-oop našel še Jarreda Vanderbilta, ki je zabil za 114:106. V končnici Grizliji še niso obupali, nezaustaljiv je bil s črte za tri Jaylen Wells. Dobrih šest sekund pred koncem je nato usodo srečanja s prostima metoma zapečatil Dončić in postavil končni izid 120:114.

Foto: Reuters

Klop Memphisa je sicer na koncu s kar 43:11 nadigrala kratko klop Lakersov, a so nosilci igri zasedbe iz mesta angelov na koncu naredili dovolj za novo zmago. Poleg Dončića so bili dvomestni še James, ki je 26 točkam dodal deset asistenc in sedem skokov, pod 26 točk pa se je podpisal tudi LaRavia. Ayton je 15 točkam dodal osem skokom in s pridoma izkoriščal asistence slovenskega asa. Pri Memphisu se je v zadnji četrtini razigral Wells, ki je tekmo končal pri 23 točkah, Coward, ki je, kot že omenjeno, zaradi poškodbe igral le v prvem polčasu, pa je prispeval 16 točk in devet skokov.

Lakerse naslednja tekma čaka v noči na sredo (2.00), ko bodo gostovali pri New Orleans Pelicans.

Detroit prekinil niz devetih porazov

Veselje Ausarja Thompsona in Danissa Jenkinsa na gostovanju v Clevelandu. Foto: Reuters Vodilna ekipa vzhodne konference Detroit je bila uspešna na gostovanju v Clevelandu. Pistonsi so zmagali s 114:110 in prekinili niz devetih zaporednih porazov v dvorani Rocket Arena. Detroit je blestel zlasti v drugi četrtini, v katerih je nasul kar 47 točk. Pri zmagovalcih sta največ točk dosegla Cade Cunningham (27) in Dannis Jenkins (25), pri poražencih pa se je najbolj izkazal Donovan Mitchell (30).

Rezervist Jenkins je postavil nov rekord franšize, saj je v drugi četrtini dosegel kar 21 točk. Toliko jih v eni četrtini ni uspelo doseči še nobenemu košarkarju Detroita, ki ni bil član začetne peterke. Prejšnji rekord sta si lastila Ron Holland (2024) in Jodie Meeks (2014), ki sta v eni četrtini dosegla 24 točk. Detroit je bil nezgrešljiv v prostih metih. Zadel je vseh 21, od tega Cunningham 11.

Booker s trojko užalostil prvake

Phoenix Suns so s 108:105 ugnali prvake Oklahomo City Thunder, ki so izgubili šestič v sezoni in prekinili niz štirih zaporednih zmag. Jalen Williams je izid devet sekund pred koncem še poravnal na 105:105, junak Phoenixa, ki je sicer na srečanju zaostajal tudi z 18 točkami razlike, pa je s svojo prvo trojko na tekmi dve sekundi pred koncem postal Devin Booker, ki je srečanje končal pri 24 točkah in devetih asistencah, dve točki več je dosegel Jordan Goodwin. Za branilce naslova je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 25 točk.

Še drugi poraz Denverja brez Jokića

Brooklyn Nets so na domačem parketu s 127:115 ugnali Denver Nuggets, ki so na tretji tekmi brez Nikole Jokića izgubili še drugič, četudi sta se po poškodbah vrnila Aaron Gordon in Christian Braun. Domači so bili z izjemo nekaj uvodnih minut ves čas v prednosti, največ z 22 točkami naskoka. Pri Brooklynu je šest košarkarjev doseglo dvomestne številke, Michael Porter Jr. je dosegel 27 točk in enajst skokov. Pri Denverju je prednjačil Jamal Murray s 27 točkami in kar 16 asistencami.

Michael Porter Jr. je dosegel 27 točk. Foto: Reuters

Orlando Magic so s 135:127 ugnali Indiano Pacers, ki je izgubila še dvanajstič zapored. Pacers so le sedem mesecev po igranju v NBA finalu izenačili 43 let star rekord franšize v najvišjem številu zaporednih porazov. Desmond Bane je za Orlando prispeval 31 točk, Pascal Siakam pa za Indiano 34.

Norman Powell je ob zmagi Miami Heat nad New Orleans Pelicans (125:106) dosegel devet trojk iz 12 poskusov in se ustavil pri 34 točkah. Minnesota je prvič po sezoni 2002/2003 dobila tri zaporedne tekme v Washingtonu, potem ko v drugem polčasu tekmecu ni dovolila, da bi se približal na manj kot 13 točk zaostanka. Timberwolves so slavili s 141:115, Anthony Edwards je ob zmagi prispeval 35 točk. Giannis Antetokounmpo je bil s 37 točkami in enajstimi skoki najbolj zaslužen za zmago Milwaukee Bucks nad Sacramento Kings (115:98).

