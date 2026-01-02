Luka Dončić obrača nov list

V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu kar deset tekem. Prvič v novem koledarskem letu bodo na delu košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, ki jih na domačem terenu ob 4.30 po slovenskem času čaka obračun z Memphis Grizzlies, s katerim bodo odprli leto 2026. Jezerniki bodo skušali popraviti vtis iz zadnjih srečanj, saj so izgubili na zadnjih štirih od petih tekem, tudi tokrat se bodo morali Jezerniki znajti brez Austina Reavesa in Ruija Hachimure.

Los Angeles Lakers se trenutno nahajajo med najtežjim obdobjem sezone do zdaj. Zasedbo JJ Redicka na uvodu v novo koledarsko leto čakata dve tekmi z Memphis Grizzlies, prva že v noči na soboto. Lakersi so na zadnji tekmi lanskega leta s 106:128 izgubili proti Detroit Pistons, potem ko so povsem popustili v zaključku tekme. Brez pomoči Austina Reavesa in Ruija Hachmiure so Lakersi izgubili kar 21 žog, ki so jih Pistonsi pretvorili v 30 točk. Luka Dončić je srečanje končal pri 30 točkah in 11 asistencah, a je ob tem izgubil tudi osem žog. "Tri četrtine smo igrali dobro, fizično košarko, potem pa smo povsem popustili," je po porazu dejal Slovenec.

Lakersi so zdaj pri razmerju zmag in porazov 20-11, ob zadnjih štirih porazih so v povprečju dosegli le 99,5 točke na tekmo, kar je precej manj od njihovega povprečja 116,8 točke. "Pretok postav in rotacij je zahteven za vse, ne le za trenerje. Graditi identiteto ekipe je težko," je dejal trener Redick.

"Problematični" Ja Morant je glavni zvezdnik ekipe Memphisa. Foto: Reuters

Grizzlies v mesto angelov prihajajo s popotnico dveh zaporednih porazov. Ob zadnjem je šele na svoji peti od skupno 19 tekem igral Ja Morant, ki je imel težav s poškodbo mišice in gležnja. Lakersi in Grizzlies so v tej sezoni do zdaj odigrali eno medsebojno tekmo, ki so jo 31. oktobra s 117:112 dobili Jezerniki, Dončić pa je ob zmagi dosegel 44 točk, 12 skokov in šest asistenc. Skupno so Lakersi proti Memphisu neporaženi na zadnjih štirih zaporednih tekmah, nazadnje so izgubili 6. novembra 2024.

Trener Redick tudi na prvi tekmi novega leta ne bodo mogli računati na Austina Reavesa, Ruija Hachimuro, Adouja Thiera in Gaba Vincenta, medtem ko je nastop Jarreda Vanderbilta pod vprašajem. Še daljši je seznam odsotnih pri Memphisu kjer bodo manjkali Brandon Clarke, Zach Edey, Ty Jerome, John Konchar, Scotty Pippen Jr. in Vince Williams Jr., medtem ko sta Kentavious Caldwell-Pope in Jaylen Wells (left hamstring) pod vprašajem.

