Po razkritju stikov z Epsteinom odstopil vodja Svetovnega gospodarskega foruma

Predsednik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), ki je najbolj znan po organizaciji letnih srečanj v Davosu, Borge Brende je danes po razkritju njegovih povezav z Jeffreyjem Epsteinom sporočil, da odstopa s položaja. Brende, ki je nekdanji norveški zunanji minister, je WEF vodil osem let.

"Po temeljitem razmisleku sem se odločil odstopiti kot predsednik in izvršni direktor Svetovnega gospodarskega foruma," je Borge Brende sporočil v izjavi, ki jo je objavil WEF in ne omenja Jeffreyja Epsteina. Navedel je le, da se mu zdi primerno, da forum nadaljuje svoje delo brez motenj, poročajo tuje tiskovne agencije.

WEF je pred tem v začetku meseca najavil, da bo izvedel neodvisno preiskavo Brendejevih stikov z Epsteinom, potem ko se je v dokumentih glede preiskav pokojnega spolnega prestopnika, ki jih je objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, njegovo ime pojavilo več desetkrat.

Brende je ta mesec že pojasnjeval svoje stike z Epsteinom, ki jih je imel v času, ko je že vodil WEF. Navedel je nekaj srečanj in izmenjav spletne pošte ter sporočil, zanikal pa, da bi karkoli vedel o Epsteinovi preteklosti ali kaznivih dejanjih. Obžaloval je, da tega ni temeljiteje preiskal.