Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
13.51

Po razkritju stikov z Epsteinom odstopil vodja Svetovnega gospodarskega foruma

Borge Brende | Danes je organizacija sporočila, da je preiskava zaključena in da razen dosedanjih razkritij ni prinesla dodatnih pomislekov. Brendeju so se zahvalili za njegov prispevek WEF in dodali, da spoštujejo njegovo odločitev za odstop. | Foto Reuters

Danes je organizacija sporočila, da je preiskava zaključena in da razen dosedanjih razkritij ni prinesla dodatnih pomislekov. Brendeju so se zahvalili za njegov prispevek WEF in dodali, da spoštujejo njegovo odločitev za odstop.

Foto: Reuters

Predsednik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), ki je najbolj znan po organizaciji letnih srečanj v Davosu, Borge Brende je danes po razkritju njegovih povezav z Jeffreyjem Epsteinom sporočil, da odstopa s položaja. Brende, ki je nekdanji norveški zunanji minister, je WEF vodil osem let.

"Po temeljitem razmisleku sem se odločil odstopiti kot predsednik in izvršni direktor Svetovnega gospodarskega foruma," je Borge Brende sporočil v izjavi, ki jo je objavil WEF in ne omenja Jeffreyja Epsteina. Navedel je le, da se mu zdi primerno, da forum nadaljuje svoje delo brez motenj, poročajo tuje tiskovne agencije.

WEF je pred tem v začetku meseca najavil, da bo izvedel neodvisno preiskavo Brendejevih stikov z Epsteinom, potem ko se je v dokumentih glede preiskav pokojnega spolnega prestopnika, ki jih je objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, njegovo ime pojavilo več desetkrat.

Brende je ta mesec že pojasnjeval svoje stike z Epsteinom, ki jih je imel v času, ko je že vodil WEF. Navedel je nekaj srečanj in izmenjav spletne pošte ter sporočil, zanikal pa, da bi karkoli vedel o Epsteinovi preteklosti ali kaznivih dejanjih. Obžaloval je, da tega ni temeljiteje preiskal.

