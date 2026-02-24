Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nekdanji norveški premier Thorbjørn Jagland naj bi poskušal storiti samomor

Thorbjorn Jagland, nekdanji norveški premier | Glede na dokumente, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, naj bi Jagland in člani njegove družine med letoma 2011 in 2018 počitnikovali v rezidencah obsojenega spolnega prestopnika in pokojnega finančnika Jeffreyja Epsteina. | Foto Guliverimage

Glede na dokumente, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, naj bi Jagland in člani njegove družine med letoma 2011 in 2018 počitnikovali v rezidencah obsojenega spolnega prestopnika in pokojnega finančnika Jeffreyja Epsteina.

Foto: Guliverimage

Nekdanji norveški premier in nekdanji predsednik norveškega Nobelovega odbora Thorbjørn Jagland je bil hospitaliziran, potem ko naj bi poskušal storiti samomor, poročajo norveški mediji. Norveška policija je pred kratkim proti njemu sprožila preiskavo, povezano z razkritji v Epsteinovih dokumentih. Jagland in člani njegove družine naj bi po razkritjih med letoma 2011 in 2018 dopustovali v rezidenci Jeffreyja Epsteina.

Nekaj ​​dni po tem, ko je norveška policija sprožila preiskavo korupcije, povezano z Epsteinovimi dosjeji, in preiskala njegove nepremičnine, je bil nekdanji norveški premier Thorbjørn Jagland sprejet v bolnišnico zaradi domnevnega poskusa samomora, poročajo norveški mediji.

Glede na dokumente, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, naj bi Jagland in člani njegove družine med letoma 2011 in 2018 počitnikovali v rezidencah obsojenega spolnega prestopnika in pokojnega finančnika Jeffreyja Epsteina.

Epsteinova počitniška rezidenca na zasebnem karibskem otoku Little St. James. | Foto: Guliverimage Epsteinova počitniška rezidenca na zasebnem karibskem otoku Little St. James. Foto: Guliverimage Sumijo ga hujše korupcije

Preiskovalci naj bi iz Jaglandovega prebivališča v Oslu odnesli nekaj škatel. Enota za gospodarski kriminal Økokrim, ki preiskuje Jaglanda, je potrdila preiskave in sporočila, da nekdanjega premierja sumijo "hujše korupcije".

Hišne preiskave so sledile odločitvi odbora ministrov Sveta Evrope, da Jaglandu odvzame diplomatsko imuniteto, kar so zahtevale norveške oblasti.

Jagland je bil norveški premier od leta 1996 do 1997. Bil je tudi vodja norveškega Nobelovega odbora in približno desetletje generalni sekretar Sveta Evrope.

Epstein z dobrimi besedami o Jaglandu

Epstein je Jaglanda označil za "Nobelovega velikana", dokumenti, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, pa kažejo, da je pokojni finančnik in spolni prestopnik plačal potovanje nekdanjega norveškega premierja in njegove družine do svojih počitniških posesti.

"Menimo, da obstajajo utemeljeni razlogi za preiskavo, glede na to, da je v obdobju, ki ga zajemajo objavljeni dokumenti, opravljal položaj predsednika Nobelovega odbora in generalnega sekretarja Sveta Evrope," je v začetku tega meseca dejal Pal Lonseth, vodja Økokrima. "Med drugim bo Økokrim preiskal, ali so bila v povezavi z njegovim položajem prejeta darila, potovanja in posojila," je dodal.

