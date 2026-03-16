Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
B. G., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
15.04

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Srbija odstop Savo Minić

Premier Republike Srbske znova odstopil

shod, Novi Sad, protest, Srbija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Predsednik vlade Republike Srbske Savo Minić je danes odstopil zaradi pravnih dvomov o zakonitosti svojega imenovanja. Hkrati je napovedal, da ga bo predsednik te entitete Bosne in Hercegovine Siniša Karan znova predlagal za mandatarja. To je njegov drugi odstop letos.

Savo Minić je s položaja predsednika vlade prvič odstopil januarja, potem ko je bil lani imenovan na predlog Milorada Dodika, čeprav je zadnjega državna volilna komisija že razrešila s položaja predsednika entitete. To je storila na podlagi obsodbe, ki Dodiku za šest let prepoveduje delovanje v politiki. Minićevo nezakonito imenovanje je na podlagi tožbe obravnavalo ustavno sodišče BiH.

Tik pred razsodbo je Minić januarja odstopil, vendar ga je za mandatarja znova predlagala tedanja vršilka dolžnosti predsednika entitete Ana Trišić Babić, sicer članica Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov, ki jo je do izvolitve naslednika Dodika parlament imenoval za začasno predsednico. Ker ustava entitete ne pozna instituta začasnega predsednika, je opozicija znova opozorila na ustavno sporno imenovanje Minića in njegove vlade.

Minić je zato danes odstopil, ob tem pa izpostavil, da se je za odstop odločil, da bi "tudi s tem formalno-pravnim postopkom potrdili, da se vse ključne odločitve, ki zadevajo prihodnost Republike Srbske, sprejemamo izključno v njenih institucijah", poročajo banjaluške Nezavisne novine.

Po razrešitvi Dodika so novembra lani potekale predčasne volitve, po katerih je Republika Srbska februarja letos dobila novega predsednika Karana. Ta bo na položaju manj kot leto dni, saj bodo 2. oktobra v BiH potekale redne splošne volitve, na katerih bodo volili predstavnike na vseh ravneh oblasti.

