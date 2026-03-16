Premier Republike Srbske znova odstopil

Predsednik vlade Republike Srbske Savo Minić je danes odstopil zaradi pravnih dvomov o zakonitosti svojega imenovanja. Hkrati je napovedal, da ga bo predsednik te entitete Bosne in Hercegovine Siniša Karan znova predlagal za mandatarja. To je njegov drugi odstop letos.

Savo Minić je s položaja predsednika vlade prvič odstopil januarja, potem ko je bil lani imenovan na predlog Milorada Dodika, čeprav je zadnjega državna volilna komisija že razrešila s položaja predsednika entitete. To je storila na podlagi obsodbe, ki Dodiku za šest let prepoveduje delovanje v politiki. Minićevo nezakonito imenovanje je na podlagi tožbe obravnavalo ustavno sodišče BiH.

Tik pred razsodbo je Minić januarja odstopil, vendar ga je za mandatarja znova predlagala tedanja vršilka dolžnosti predsednika entitete Ana Trišić Babić, sicer članica Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov, ki jo je do izvolitve naslednika Dodika parlament imenoval za začasno predsednico. Ker ustava entitete ne pozna instituta začasnega predsednika, je opozicija znova opozorila na ustavno sporno imenovanje Minića in njegove vlade.

Minić je zato danes odstopil, ob tem pa izpostavil, da se je za odstop odločil, da bi "tudi s tem formalno-pravnim postopkom potrdili, da se vse ključne odločitve, ki zadevajo prihodnost Republike Srbske, sprejemamo izključno v njenih institucijah", poročajo banjaluške Nezavisne novine.

Po razrešitvi Dodika so novembra lani potekale predčasne volitve, po katerih je Republika Srbska februarja letos dobila novega predsednika Karana. Ta bo na položaju manj kot leto dni, saj bodo 2. oktobra v BiH potekale redne splošne volitve, na katerih bodo volili predstavnike na vseh ravneh oblasti.