V DZ vložen predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu

Poslanci NSi, Demokratov in Resni.ce so v državni zbor vložili predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Več sledi.

Državni zbor je 11. maja s 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca oziroma t. i. tretji politični blok. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. To je naletelo tudi na kritike, saj da naj bi to storili le zato, da bi bil zakon sprejet čim prej.

V ponedeljek so predstavniki sindikatov in civilne družbe v DZ vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Pod pobudo se je podpisalo več kot 47 tisoč volivk in volivcev.

Javnomnenjska anketa, ki jo je za Siol pripravil Valicon, je pokazala, da večji del javnosti interventnega zakona ne podpira.