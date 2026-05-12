V četrti etapi Dirke po Italiji je odstopil še avstralski sprinter moštva Alpecin – Premier Tech Kaden Groves. Ta je bil udeležen v padcu v prvi etapi dirke in posledice poškodb so bile vsak dan hujše. Danes je sestopil s kolesa. Groves je že deveta žrtev letošnjega Gira, ki sploh še ni imel cilja na italijanskih tleh.

Kaden Groves je bil eden od udeležencev grozljivega množičnega padca v prvi etapi letošnje rožnate pentlje v Bolgariji. Sedemindvajsetletni Avstralec je sicer prišel do cilja, a z bolečinami v ramenih in vratu. Upal je, da se bo stanje počasi izboljšalo. "Grem iz dneva v dan, bom videl, kako se bom počutil na klancih. Ni pa mi treba prav nič tvegati," je pred današnjo četrto etapo dirke povedal za TNT Sport, a kot kaže na cesti, ugotovil, da so bolečine prehude.

Kaden Groves abandons the Giro d'Italia… this Giro is losing one good rider after another and it is just stage 4 😔



Groves ima z Gira sicer dve etapni zmagi (v letih 2023 in 2025), v tekmovalnem programu pa ima Tour de France, zato se bo zdaj lahko posvetil okrevanju in pripravi na poletni vrhunec sezone.

Odstopi z Gira 2026