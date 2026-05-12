Torek, 12. 5. 2026, 15.40
Še ena žrtev Gira
Konec Gira tudi za avstralskega sprinterja
V četrti etapi Dirke po Italiji je odstopil še avstralski sprinter moštva Alpecin – Premier Tech Kaden Groves. Ta je bil udeležen v padcu v prvi etapi dirke in posledice poškodb so bile vsak dan hujše. Danes je sestopil s kolesa. Groves je že deveta žrtev letošnjega Gira, ki sploh še ni imel cilja na italijanskih tleh.
Kaden Groves je bil eden od udeležencev grozljivega množičnega padca v prvi etapi letošnje rožnate pentlje v Bolgariji. Sedemindvajsetletni Avstralec je sicer prišel do cilja, a z bolečinami v ramenih in vratu. Upal je, da se bo stanje počasi izboljšalo. "Grem iz dneva v dan, bom videl, kako se bom počutil na klancih. Ni pa mi treba prav nič tvegati," je pred današnjo četrto etapo dirke povedal za TNT Sport, a kot kaže na cesti, ugotovil, da so bolečine prehude.
Kaden Groves abandons the Giro d’Italia… this Giro is losing one good rider after another and it is just stage 4 😔— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 12, 2026
Groves ima z Gira sicer dve etapni zmagi (v letih 2023 in 2025), v tekmovalnem programu pa ima Tour de France, zato se bo zdaj lahko posvetil okrevanju in pripravi na poletni vrhunec sezone.
Odstopi z Gira 2026
|Etapa
|Kolesar
|Ekipa
|Razlog
|
1
|
Matteo Moschetti
|
Ita/Pinarello-Q36.5
|Pretres možganov
|
2
|
Jay Vine
|
Avs/UAE Team Emirates-XRG
|Pretres možganov in zlom komolca
|
2
|
Marc Soler
|
Špa/UAE Team Emirates-XRG
|
Zlom medenice
|
2
|
Ådne Holter
|
Nor/Uno-X Mobility
|Sum pretresa možganov in poškodba roke
|
2
|
Santiago Buitrago
|
Kol/Bahrain Victorious
|
Pretres možganov in odrgnine
|
2
|
Andrea Vendrame
|
Ita/Jayco AlUla
|
Poškodba hrbtenice
|
2
|
Adam Yates
|
VBr/UAE Team Emirates-XRG
|
Odrgnine, ureznine in simptomi pretresa možganov
|
4
|
Wilco Kelderman
|
Niz/Visma | Lease a Bike
|
Posledice padca
|
4
|
Kaden Groves
|
Avs/Alpecin-Premier Tech
|
Posledice padca