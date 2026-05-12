Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
12. 5. 2026,
15.40

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odstop Kaden Groves Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji

Torek, 12. 5. 2026, 15.40

6 minut

Še ena žrtev Gira

Konec Gira tudi za avstralskega sprinterja

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kaden Groves, Giro 2026 | Kaden Groves je že deveta žrtev letošnjega Gira. | Foto Guliverimage

Kaden Groves je že deveta žrtev letošnjega Gira.

Foto: Guliverimage

V četrti etapi Dirke po Italiji je odstopil še avstralski sprinter moštva Alpecin – Premier Tech Kaden Groves. Ta je bil udeležen v padcu v prvi etapi dirke in posledice poškodb so bile vsak dan hujše. Danes je sestopil s kolesa. Groves je že deveta žrtev letošnjega Gira, ki sploh še ni imel cilja na italijanskih tleh.

Wilco Kelderman
Sportal Vingegaard na Giru ostal brez pomembnega pomočnika

Kaden Groves je bil eden od udeležencev grozljivega množičnega padca v prvi etapi letošnje rožnate pentlje v Bolgariji. Sedemindvajsetletni Avstralec je sicer prišel do cilja, a z bolečinami v ramenih in vratu. Upal je, da se bo stanje počasi izboljšalo. "Grem iz dneva v dan, bom videl, kako se bom počutil na klancih. Ni pa mi treba prav nič tvegati," je pred današnjo četrto etapo dirke povedal za TNT Sport, a kot kaže na cesti, ugotovil, da so bolečine prehude.

Groves ima z Gira sicer dve etapni zmagi (v letih 2023 in 2025), v tekmovalnem programu pa ima Tour de France, zato se bo zdaj lahko posvetil okrevanju in pripravi na poletni vrhunec sezone.

Odstopi z Gira 2026

Etapa Kolesar Ekipa Razlog

1

Matteo Moschetti

 Ita/Pinarello-Q36.5

 Pretres možganov

2

Jay Vine

Avs/UAE Team Emirates-XRG

 Pretres možganov in zlom komolca

2

Marc Soler

Špa/UAE Team Emirates-XRG

Zlom medenice

2

Ådne Holter

Nor/Uno-X Mobility

 Sum pretresa možganov in poškodba roke

2

Santiago Buitrago

Kol/Bahrain Victorious

Pretres možganov in odrgnine

2

Andrea Vendrame

Ita/Jayco AlUla

Poškodba hrbtenice

2

Adam Yates

VBr/UAE Team Emirates-XRG

Odrgnine, ureznine in simptomi pretresa možganov

4

Wilco Kelderman

Niz/Visma | Lease a Bike

Posledice padca

4

Kaden Groves

Avs/Alpecin-Premier Tech

Posledice padca
jonas
Sportal Prvi favorit ni navdušen nad potezo organizatorja
Giro 3. etapa Paul Magnier
Sportal Fotofiniš v Sofiji: 22-letni debitant slavil za pol kolesa!
Adam Yates
Sportal Dan po grdem padcu na Giru nove slabe novice
 
odstop Kaden Groves Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.