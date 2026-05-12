Avtor:
A. T. K.

Torek, 12. 5. 2026, 14.30

1 ura, 21 minut

Padec na Giru terjal še en odstop: Vingegaard ostal brez pomembnega pomočnika

Wilco Kelderman | Nizozemec Wilco Kelderman je zaradi posledic padca v 2. etapi Gira že končal prvo tritedensko dirko v sezoni. | Foto Profimedia

Nizozemec Wilco Kelderman je zaradi posledic padca v 2. etapi Gira že končal prvo tritedensko dirko v sezoni.

Množičen padec v drugi etapi Dirke po Italiji je terjal še en odstop. Zaradi posledic padca se je tik pred začetkom italijanskega dela Gira poslovil Nizozemec Wilco Kelderman, ki bi moral biti eden pomembnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda v gorskih etapah.

35-letni Wilco Kelderman je bil udeležen v hudem padcu ob koncu druge etape, ki jo je nato končal s strganim dresom oziroma hlačami in skoraj štirinajst minut zaostal za zmagovalcem. Čeprav je v nedeljo še končal tretjo etapo, so bile posledice padca prehude za nadaljevanje dirke.

Športni direktor Arthur van Dongen je za De Telegraaf povedal, da Kelderman čuti bolečine v prsnem košu, tik pod ključnico.

"Ima precej bolečin. Na srečo je tretjo etapo dobro prestal, a takšen padec seveda pusti posledice," pa je po poročanju spletnega portala Wielerflits v podkastu NOS Cycling Podcast dodal Bart Lemmen, ki se je padcu za las izognil. "Vozil sem ob Marcu Solerju, ko je prvi padel. Blata nisem videl, bilo pa je zelo spolzko. Kot bi vozili po ledu."

Razplet za Marca Solerja in Jaya Vina je bil še hujši. "Vine je utrpel pretres možganov in zlom komolca, Marc pa ima zlomljeno medenico. Za zdaj kaže, da nobeden od njiju ne bo potreboval operacije," so pred dnevi sporočili iz ekipe UAE Emirates – XRG.

Zaradi posledic padca in zapoznelih znakov pretresa možganov je odstopil tudi Adam Yates, Bahrain Victorious pa je v istem padcu v Bolgariji izgubil svojega kapetana Santiaga Buitraga

Giro se danes nadaljuje z etapo na jugu Italije od Catanzare do Cosenze (138 km).

