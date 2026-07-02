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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
15.23

Osveženo pred

50 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Resni.ca odstop delavci Boris Mijič

Četrtek, 2. 7. 2026, 15.23

50 minut

V Resni.ci čakajo na odločitve pristojnih organov glede poslanca Mijiča

Avtorji:
Na. R., STA

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Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Zoran Stevanović | Stevanović zagotavlja, da bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijičev odstop. | Foto Gaja Hanuna

Stevanović zagotavlja, da bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijičev odstop.

Foto: Gaja Hanuna

V stranki Resni,ca so seznanjeni z informacijo, da je poslanec Boris Mijič pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do odločitev pristojnih organov, skladno s katerimi bodo v Resni.ci reagirali, ne komentira.

Po Stevanovićevih besedah je pomembno, da pristojni organi preiščejo vse pomembne okoliščine in izdajo nekaj pravnomočnega. "Na podlagi tega se lahko v stranki odločamo, ali lahko Mijič zaseda enega od mandatov Resnice," je dejal v današnji izjavi v DZ. Kot je poudaril, sam zagovarja politično kulturo, kar po njegovem pomeni, da si zvest svojim načelom. "Ne bomo pa izpustili mandata zaradi pritiskov kogarkoli. Vemo, koliko časa se bodo ti pritiski vršili," je dodal.

"Stranka Resni.ca je v DZ pripeljala pet mandatov in s petimi mandati bomo tudi odšli," je poudaril Stevanović. Če Mijič, ki se kot lastnik in nekdanji direktor podjetja Progros sooča z obtožbami o dolgovih zaposlenim, finančni upravi in podizvajalcem, ne bo izpolnil vseh dogovorjenih obveznosti skladno z organi stranke, torej poplača svoje dolgove do konca leta, in če bo spoznan za krivega katerekoli obtožbe, po njegovih besedah ne bo več poslanec.

Lahko bi sledile nadomestne volitve

Boris Mijič | Foto: Daniel Novakovič/STA Boris Mijič Foto: Daniel Novakovič/STA Predsednik Resni.ce bo Mijičev odstop, kot je zatrdil, zahteval tudi v primeru, če se mu krivda dokaže v šestmesečnem roku od potrditve mandata. Če bi Mijič moral v tem času poslanski mandat vrniti, bi morali v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen, skladno z zakonom o volitvah v DZ opraviti nadomestne volitve. Na teh pa je izvoljen kandidat, ki dobi največ glasov. Na nadomestnih volitvah bi Resni.ca tako lahko en mandat tudi izgubila.

Stevanović je še pojasnil, da skladno s sklepom sveta stranke z njegovo osebno pomočjo pomagajo prizadetim delavcem Progrosa. Do zdaj so se nanj obrnili trije. "Upam, da kmalu pridemo do vseh delavcev. Čakamo, da delavska svetovalnica neha obremenjevati te delavce in jim preprečevati, da pridejo do svojega zaslužka," je še dodal.

Zoran Stevanović
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Zoran Stevanović
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Zoran Stevanović Resni.ca odstop delavci Boris Mijič
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