Debitant na dirki 22-letni Paul Magnier je dobil dramatičen ciljni šprint tretje etape 109. kolesarske dirke po Italije v bolgarski Sofiji. Za pol dolžine kolesa je premagal izkušena šprinterja Dylana Groenewegna in Jonathana Milana.

Tretja in zadnja etapa letošnje dirke po Italiji, ki je potekala v Bolgarija, je bila dolga 175 kilometrov. Začela se je v Plovdivu in končala v prestolnici Sofiji. Na sredini so kolesarji premagali dolg vzpon druge kategorije na prelaz Borovets. Trojica ubežnikov (Manuele Tarozzi, Diego Pablo Sevilla in Alessandro Tonelli) je bila ujeta vsega 400 metrov pred ciljno črto. Tako je odločal šprint, pred katerim se je marsikdo bal, da bi lahko prišlo do padca. Zadnjih 100 metrov so bile namreč kocke in precej neraven teren.

Paul Magnier je dobil dve od treh etap v Bolgariji. Foto: Reuters Še nekaj 10 metrov pred ciljno črto se je zdel najmočnejši Jonathan Milan (Lidl - Trek), na levi se je nato pokazal Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), nakar je oba po sredini presenetil debitant na dirki po Italiji, 22-letni Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Zmagovalec je bil potrjen šele po ogledu fotofiniša. Francoz je imel pol kolesa prednosti pred bolj izkušenima tekmecema. Milan je dosegel že 24. drugo mesto v karieri, Groenewegen pa je bil tretji.

Dirka po Italiji, 3. etapa:

Skupno vodstvo je obdržal Thomas Silva (Astana), ki je dobil sobotno etapo. Slovenskih kolesarjev na letošnjem Giru ni.

V ponedeljek je na dirki prost dan, saj sledi selitev v Italijo. V torek se bo tritedenska etapna dirka nadaljevala z ravninsko etapo, ki bo imela štart v Catanzaru v Kalabriji, torej v italijanskem škornju.