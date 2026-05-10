Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
10. 5. 2026,
16.30

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Jonathan Milan Dylan Groenewegen Paul Magnier Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji kolesarstvo

Nedelja, 10. 5. 2026, 16.30

54 minut

Dirka po Italiji, 3. etapa

Fotofiniš v Sofiji: 22-letni Paul Magnier slavil za pol kolesa!

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Giro 3. etapa Paul Magnier | Tretja in zadnja etapa Gira v Bolgariji se je začela v Plovdidu in končala s ciljnim šprintom v Sofiji. | Foto Reuters

Tretja in zadnja etapa Gira v Bolgariji se je začela v Plovdidu in končala s ciljnim šprintom v Sofiji.

Foto: Reuters

Debitant na dirki 22-letni Paul Magnier je dobil dramatičen ciljni šprint tretje etape 109. kolesarske dirke po Italije v bolgarski Sofiji. Za pol dolžine kolesa je premagal izkušena šprinterja Dylana Groenewegna in Jonathana Milana.

Adam Yates
Sportal Dan po grdem padcu na Giru nove slabe novice

Tretja in zadnja etapa letošnje dirke po Italiji, ki je potekala v Bolgarija, je bila dolga 175 kilometrov. Začela se je v Plovdivu in končala v prestolnici Sofiji. Na sredini so kolesarji premagali dolg vzpon druge kategorije na prelaz Borovets. Trojica ubežnikov (Manuele Tarozzi, Diego Pablo Sevilla in Alessandro Tonelli) je bila ujeta vsega 400 metrov pred ciljno črto. Tako je odločal šprint, pred katerim se je marsikdo bal, da bi lahko prišlo do padca. Zadnjih 100 metrov so bile namreč kocke in precej neraven teren.

Paul Magnier je dobil dve od treh etap v Bolgariji. | Foto: Reuters Paul Magnier je dobil dve od treh etap v Bolgariji. Foto: Reuters Še nekaj 10 metrov pred ciljno črto se je zdel najmočnejši Jonathan Milan (Lidl - Trek), na levi se je nato pokazal Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), nakar je oba po sredini presenetil debitant na dirki po Italiji, 22-letni Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Zmagovalec je bil potrjen šele po ogledu fotofiniša. Francoz je imel pol kolesa prednosti pred bolj izkušenima tekmecema. Milan je dosegel že 24. drugo mesto v karieri, Groenewegen pa je bil tretji.

Dirka po Italiji, 3. etapa:

Results powered by FirstCycling.com

Skupno vodstvo je obdržal Thomas Silva (Astana), ki je dobil sobotno etapo. Slovenskih kolesarjev na letošnjem Giru ni.

V ponedeljek je na dirki prost dan, saj sledi selitev v Italijo. V torek se bo tritedenska etapna dirka nadaljevala z ravninsko etapo, ki bo imela štart v Catanzaru v Kalabriji, torej v italijanskem škornju.

Adam Yates
Sportal Dan po kaosu na Giru: štirje končali, Yates krvav, čakajo se nove informacije
Ercole Baldini
Sportal Navijači so se obrnili proti njemu, postal je tarča posmeha
Guillermo Thomas Silva
Sportal Urugvajcu ciljni šprint in rožnata majica, etapo zaznamoval grd množični padec
Jonathan Milan Dylan Groenewegen Paul Magnier Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.