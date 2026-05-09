Urugvajcu ciljni šprint na Giru, etapo zaznamoval grd množični padec

Zmagovalec 2. etape Dirke po Italiji je po ciljnem šprintu postal Urugvajec Guillermo Thomas Silva (XDS Astana). 221 kilometrov dolgo etapo med mestoma Burgas in Veliko Tarnovo je zaznamoval grd množični padec 23 kilometrov pred ciljem, v katerega je bilo vpletenih več kot deset kolesarjev, med njimi več članov UAE Emirates.

Do nesreče je prišlo na čelu glavnine med veliko hitrostjo proti zadnjemu vzponu. Kolesar ekipe UAE Emirates XRG je v zunanjem ovinku močno padel, po katerem se več deset kolesarjev ni moglo izogniti padcu.

🚴🇮🇹 | Nog voor de finale van de tweede etappe moet beginnen, liggen meerdere renners op de grond. Een nare valpartij met de nodige slachtoffers.. 🇧🇬 #GirodItalia



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 9, 2026

V padec so bili med drugim vpleteni Adam Yates, Corbin Strong, Derek Gee-West, Dries Van Gestel, Santiago Buitrago, Tim Naberman, Mattia Bais, Antonio Morgado, Jardi van der Lee, Wilco Kelderman, Remi Cavagna, Chris Hamilton. Žirija se je odločila, da dirko za kratek čas nevtralizira, a jo je kmalu zatem ponovno začela.