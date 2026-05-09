Avtor:
Pe. M.

Sobota,
9. 5. 2026,
15.00

Dirka po Španiji, 7. etapa

Zgodovinski dan za žensko kolesarstvo, uspeh kariere Urške Žigart na grand tourih

Urška Žigart | Urška Žigart je Dirko po Španiji končala na skupno šestem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev na grand tourih. | Foto Ana Kovač

Urška Žigart je Dirko po Španiji končala na skupno šestem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev na grand tourih.

Foto: Ana Kovač

Zmagovalka zadnje, sedme etape ženske Dirke po Španiji, ki je kolesarske sploh prvič popeljala na mitski Angliru, je Švicarka Petra Stiasny. Na drugem mestu je etapo končala Španka Paula Blasi, s čimer si je zagotovila skupno zmago na dirki. Edina Slovenka Urška Žigart je v etapi z minuto in pol zaostanka zasedla sedmo mesto, v skupnem seštevku pa končala na visokem šestem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev na največjih etapnih dirkah.

Na najpomembnejših večetapnih dirkah, grand tourih, je bila najboljša skupna uvrstitev Žigart deveto mesto, ki ga je zasedla lani na Giru, danes pa je vpisala svojo najboljšo uvrstitev šesto mesto.

"Ko so oznanili, da bo Angliru del Vuelte, sem imela v mislih samo eno stvar, zame so bile to sanje, sanje o zmagi na tej etapi. A ob tem veš, da moraš biti na dan take etape prava. Danes je s dan, ki sem se ga tako dolgo veselila. Na začetku tedna sem svojemu športnemu direktorju rekla: 'Veš, ko pridem na Angliru, se počutim svobodno, počutim se na svojem mestu, na svojem srečnem mestu," je po veliki zmagi v mikrofon organizatorjev dejala zmagovalka etape, Švicarka Petra Stiasny.

Ta je najbližjo zasledovalko Španko Paulo Blasi prehitela za 23 sekund, a Španka ima veliko razlogov za zadovoljstvo, saj se je po drugem mestu vrnila v majico vodilne in potrdila skupno zmago na dirki. Tretje mesto v etapi je zasedla Juliette Berthet.

Vrstni red 7. etape:

1. Petra    Stiasny    (Human Powered Health) 4:09:40
2. Paula    Blasi    (UAE Team ADQ)    + 23
3. Juliette    Berthet    (FDJ United-SUEZ)    + 43
4. Marion    Bunel    (Team Visma | Lease a Bike)    + 43
5. Anna    van der Breggen    (Team SD Worx-Protime)    + 59
6. Valentina    Cavallar    (Team SD Worx-Protime)    + 01:10
7. Urška    Žigart    (AG Insurance-Soudal Team)    + 01:30
...

Končni vrstni red na Dirki po Španiji:

1. Paula    Blasi    (UAE Team ADQ) 22:17.03
2. Anna    van der Breggen    (Team SD Worx-Protime)    + 24
3. Marion    Bunel    (Team Visma | Lease a Bike)    + 49
4. Usoa    Ostolaza    (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi)    + 02:31
5. Juliette    Berthet    (FDJ United-SUEZ) + 2:36
6. Urška Žigart (AG Insurance-Soudal Team) + 02:43
...
 

