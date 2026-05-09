Zgodovinski dan za žensko kolesarstvo, uspeh kariere Urške Žigart na grand tourih

Zmagovalka zadnje, sedme etape ženske Dirke po Španiji, ki je kolesarske sploh prvič popeljala na mitski Angliru, je Švicarka Petra Stiasny. Na drugem mestu je etapo končala Španka Paula Blasi, s čimer si je zagotovila skupno zmago na dirki. Edina Slovenka Urška Žigart je v etapi z minuto in pol zaostanka zasedla sedmo mesto, v skupnem seštevku pa končala na visokem šestem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev na največjih etapnih dirkah.

Na najpomembnejših večetapnih dirkah, grand tourih, je bila najboljša skupna uvrstitev Žigart deveto mesto, ki ga je zasedla lani na Giru, danes pa je vpisala svojo najboljšo uvrstitev šesto mesto.

"Ko so oznanili, da bo Angliru del Vuelte, sem imela v mislih samo eno stvar, zame so bile to sanje, sanje o zmagi na tej etapi. A ob tem veš, da moraš biti na dan take etape prava. Danes je s dan, ki sem se ga tako dolgo veselila. Na začetku tedna sem svojemu športnemu direktorju rekla: 'Veš, ko pridem na Angliru, se počutim svobodno, počutim se na svojem mestu, na svojem srečnem mestu," je po veliki zmagi v mikrofon organizatorjev dejala zmagovalka etape, Švicarka Petra Stiasny.

Petra Stiasny si je vselej želela etapne zmage na Angliruju. Foto: Guliverimage

Ta je najbližjo zasledovalko Španko Paulo Blasi prehitela za 23 sekund, a Španka ima veliko razlogov za zadovoljstvo, saj se je po drugem mestu vrnila v majico vodilne in potrdila skupno zmago na dirki. Tretje mesto v etapi je zasedla Juliette Berthet.

Vrstni red 7. etape: 1. Petra Stiasny (Human Powered Health) 4:09:40

2. Paula Blasi (UAE Team ADQ) + 23

3. Juliette Berthet (FDJ United-SUEZ) + 43

4. Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike) + 43

5. Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) + 59

6. Valentina Cavallar (Team SD Worx-Protime) + 01:10

7. Urška Žigart (AG Insurance-Soudal Team) + 01:30

...

Končni vrstni red na Dirki po Španiji: 1. Paula Blasi (UAE Team ADQ) 22:17.03

2. Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) + 24

3. Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike) + 49

4. Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) + 02:31

5. Juliette Berthet (FDJ United-SUEZ) + 2:36

6. Urška Žigart (AG Insurance-Soudal Team) + 02:43

...



