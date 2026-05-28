Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se vrača na Dolenjsko. V petek, 26. junija bo v Karteljevem pri Novem mestu vožnja na čas za mlajše mladinske, mladinske in članske kategorije. V nedeljo, 28. junija se dogajanje preseli v Gabrje pri Novem mestu, kjer bodo cestne dirke za državno prvenstvo že osmič in prvič po letu 2014.

Start cestne dirke mlajših mladincev bo ob 8. uri zjutraj, odpeljali bodo 6 krogov (65, 4 km), tik za njimi bodo skupaj dirkali mlajše in starejše mladinke (4 krogi, 43,6 km). Starejši mladinci in ženske bodo startali ob 10.15: mladinci odpeljejo 10 krogov (109 km, 2250 m višinske razlike), ženske pa 8 krogov (87,2 km, 100 m višinske razlike).

Moška članska dirka s startom ob 14.15, bo dolga 15 krogov (163,5 kilometrov in 3.375 metrov višinske razlike). Zaključek dirke si bo mogoče ogledati tudi v neposrednem prenosu.

Urška Žigart Foto: Ana Kovač

Državno prvenstvo v kronometru bo potekalo na trasi med Karteljevim in obratom v Poljanah pri Mirni Peči, kjer je bilo prvenstvo že leta 2022. V nedeljo pa na legendarnem krogu pod Gorjanci pri organizaciji cestne dirke Kolesarska zveza Slovenije združuje moči s Kolesarskim društvom Papež Podgorje, so sporočili iz slovenske zveze.

Kronometer se vrača na cesto bratstva in enotnosti, a nekaj kilometrov vzhodneje od trase leta 2024, ko je prvenstvo gostilo Trebnje. Po lanskem, ravninskem kronometru v Celju, bo proga tokrat zahtevnejša, vseeno pa bo šlo za hiter kronometer. Pred štirimi leti je državni prvak Jan Tratnik na isti trasi dosegel povprečno hitrost 48,86 km/h, Urška Žigart je bila najhitrejša s povprečno hitrostjo malce pod 43 km/h.

Krog z obratom je dolg 14,4 kilometre. Po startu se trasa poldrugi kilometer spušča in nato vzpenja s povprečnim naklonom 5,7 odstotka. Poravna se približno kilometer pred obratom v Poljanah pri Mirni Peči. Do cilja je tako še spust in vzpon nazaj v cilj s povprečnim naklonom 5,4 odstotke. Skupaj slabih 250 metrov višinske razlike. Mlajši mladinski, mladinski kategoriji in članice bodo odpeljale en krog, člane in mlajše člane čakata dva kroga, skupaj torej 28,8 kilometrov.

Krog cestne dirke je dolg le 10,9 kilometra

Krog cestne dirke v Gabrju je dolg le 10,9 kilometra, a ima kar 225 metrov višinske razlike. Iz Gabrja se trasa malce vzpne in spusti proti Dolenjem Suhadolu. Po dveh kilometrih razgibanega terena se potem strmo spusti v Leskovec in v Velike Brusnice, kjer zavije levo nazaj proti Gabrju. Cesta se sprva zlagoma vzpenja po dolini, potem pa čedalje strmeje v središče Gabrja, kjer naklon tik pred ciljem doseže skoraj devet odstotkov.

Pod Gorjanci pa se bodo domačini za prvenstvo ogrevali že ta konec tedna, saj Kolesarski klub Novo mesto v skoraj sosednji vasi Stopiče v soboto, 30. maja prireja Memorial Alena Novaka, ki letos šteje za državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu deklic in dečkov.

Preberite še: