Za kolesarji na Dirki po Italiji je hribovita 17. etapa, v kateri so prevozili 202 kilometra, se soočili z dežjem in iz Lombardije prišli v Trentino. V cilju v mestecu Andalo severno od Gardskega jezera si je etapno zmago privozil Danec Michael Valgren. Bil je najmočnejši v skupini šesterice ubežnikov. Njegov rojak Jonas Vingegaard, ki je z glavnino zaostal več kot pet minut, je obdržal rožnato majico vodilnega na dirki.

Danec Michael Valgren (EF Education - EasyPost) je dosegel svojo 10. profesionalno zmago. Odločali so zadnji trije kilometri razgibane hribovske etape v Lombardiji in Trentinu s tremi vzponi tretje težavnostne kategorije. Zdelo se je, da ima največ moči Kolumbijec Einer Rubio (Movistar), a so vodilne tri le tri kilometre pred ciljem ujeli še trije ubežniki.

Michael Valgren Foto: Reuters Dva kilometra pred koncem 17. etape je napadel italijanski veteran Damiano Caruso (Bahrain Victorious), a ni imel dovolj moči. Nato je s silovitim napadom vse presenetil 34-letni veteran Valgren in dobil svojo prvo etapo na največjih treh tritedenskih dirkah. Letos je bil najboljši že na eni od etap dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Valgren je povratnik v svet kolesarstva po hudem padcu leta 2022, ko je na zadnji etapi dirke Route d'Occitanie zgrmel v prepad in si zlomil medenico. Na koncu je s tremi sekundami zaostanka za njim drugo mesto osvojil Norvežan Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), tretji pa je bil Caruso (+0,06). Rubio je bil šele peti.

Nosilec rožnate majice, Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), je ciljno črto prečkal skupaj z glavnino in vsemi glavnimi tekmeci za skupno zmago. Zaostali so pet minut in 15 sekund. V skupnem seštevku dirke ima več kot štiri minute prednosti pred Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM) in Thymenom Arensmanom (Netcompany INEOS). Vingegaard je na torkovi gorski preizkušnji dosegel četrto etapno zmago in naredil večji del posla za osvojitev Gira.

Dirka po Italiji, 17. etapa:



1. Michael Valgren (Dan/ (EF Education - EasyPost)) 4:41:34

2. Andreas Leknessund (Nor/Uno-X Mobility) +0:02

3. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorius) +0:06

4. Aleksander Vlasov (Rus/Red Bull - BORA - hansgrohe)+0:06

5. Einer Rubio (Kol/Moviestar) +0:06

6. Igor Arrieta (Špa/UAE Team EMirates XRG) +0:14



Dirka po Italiji, skupni seštevek:



1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) 66:57:14

2. Felix Gall (Avt/Decathlon) +4:03

3. Thymen Arensman (Niz/Ineos) +4:27

4. Jai Hindley (Avs/Red Bull - BORA - hansgrohe) +5:00

5. Afonso Eulalio (Por/Bahrain Victorious) +5:40

6. Derek Gee-West (Kan/Lidl Trek) +7:09

Jonas Vingegaard je z veliko prednostjo v rožnati majici vodilnega na dirki po Italiji. Foto: Reuters