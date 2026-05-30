kolesarjenje Giro ženske ženske kolesarstvo Italija

Sobota, 30. 5. 2026, 19.46

34 minut

Giro, prva etapa

Lorena Wiebes zmagovalka uvodne etape ženskega Gira

Lorena Wiebes | Nizozemka dosegla svojo 127. zmago v karieri. | Foto Guliverimage

Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) je dobila uvodno etapo ženske različice dirke po Italiji. Nizozemka je v povsem ravninski prvi etapi med Cesenaticom in Raveno po 139 kilometrih slavila po ciljnem sprintu glavnine pred Italijanko Eliso Balsamo (Lidl-Trek) in Irko Laro Gillespie (UAE ADQ).

Nekaj ubežnic je na povsem ravninski etapi danes poskušalo z napadom, a jih je glavnina ujela 50 km pred ciljem. V finišu je odločal sprint večje skupine, v katerem je imela 27-letna Nizozemka največ moči za svojo 127. zmago v karieri.

Na dirki tudi Urška Žigart

S slavjem na ulicah Ravene bo Wiebes oblekla roza majico vodilne v seštevku Gira, po zaslugi bonifikacijskih sekund bo imela štiri sekunde prednosti pred Balsamo in šest pred Gillespie.

Edina slovenska predstavnica na dirki Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je ciljno črta prečkala v času zmagovalke na 56. mestu. Tako kot še približno 70 kolesark bo drugo etapo začela z desetsekundnim zaostankom za vodilno Nizozemko.

Tudi nedeljska, druga etapa med krajema Roncade in Caorle v dolžini 156 kilometrov bo povsem ravninska in na kožo pisana sprinterkam, zatem bodo na vrsto prišle tudi bolj gorske etape. Ženski Giro se bo po devetih etapah prihodnjo nedeljo sklenil v Saluzzu.

