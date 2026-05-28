Urško Žigart po Vuelti že ta konec tedna čaka Giro

Najboljša slovenska kolesarka in edina Slovenka v ekipi svetovne serije Urška Žigart (AG Insurance – Soudal) bo že tri tedne po koncu La Vuelte Femenina, na kateri je zasedla odlično šesto mesto in dosegla svojo najboljšo uvrstitev na Grand Tourih, nastopila še na Giru d’Italia Women (30. maj - 7. junij). Na italijanski pentlji bo svoje priložnosti iskala predvsem v zahtevnih gorskih etapah.

37. izvedba Giro d’Italia Women se bo začela 30. maja v Cesenaticu in končala 7. junija v Saluzzu. Kolesarke čaka devet etap (osma se bo končala v Sestrieru, še prej pa kolesarke čaka vzpon na Colle delle Finestre, znanem po strmih in slikovitih makadamskih cestah), skupno 1200 kilometrov in 12 tisoč višinskih metrov.

Na startu bo izjemno močna zasedba, na čelu z zmagovalko zadnjih dveh izvedb, Eliso Longo Borghini (UAE Team ADQ), evropsko prvakinjo Demi Vollering (FDJ United - SUEZ), Marlen Reusser (Movistar) in štirikratna zmagovalka Gira Anna van der Breggen (Team SD Worx - Protime). Med sprinterkami bo prva favoritinja Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime), ob njej pa bodo na etapne zmage merile še Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech), Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) in Elisa Balsamo (Lidl - Trek).

Na Giru bo nastopila tudi edina Slovenka v ekipi svetovne serije Urška Žigart (AG Insurance – Soudal). Poleg nje bodo barve belgijske zasedbe zastopale še Mireia Benito, ki na Giro prihaja po četrtem mestu v skupnem seštevku Dirke po Burgosu, Lore de Schepper, belgijska prvakinja Justine Ghekiere, Ilse Pluimers, Julie Van De Velde in zmagovalka Trofee Maarten Wynants Gladys Verhulst-Wild.

Na startni listi je bila sprva tudi Avstralka Sarah Gigante, ki je lani Giro končala na skupno tretjem mestu, osvojila majico najboljše hribolazke in slavila dve etapni zmagi, a bo letos rožnato preizkušnjo izpustila, saj še vedno okreva po zlomu stegnenice.

Ekipa AG Insurance – Soudal na Giro odhaja z visokimi ambicijami, so v sporočilu za javnost zapisali pri ekipi. "Giro je res posebna dirka v ženskem koledarju; je naš izvirni Grand Tour, ki v enaki meri prinaša velike izzive in priložnosti. Po uspehih na Vuelti in v Burgosu smo prepričani, da se lahko Urška, Lore in Mireia borijo v visokogorju, medtem ko bo Gladys svoje priložnosti iskala v sprinterskih etapah. Naša cestna kapetanka Ilse bo imela ključno vlogo pri uspehu ekipe v vseh etapah, saj bo redno podpirala in usmerjala kolesarke. Dekleta so v zadnjem času pokazala odlično formo, zato so tako kolesarke kot osebje pripravljeni dati vse od sebe za močan in uspešen Giro," sporoča športna direktorica Dani Christmas.

