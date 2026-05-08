Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
8. 5. 2026,
16.29

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia Paul Magnier

Petek, 8. 5. 2026, 16.29

33 minut

Dirka po Italiji, 1. etapa

Drama že v prvi etapi Gira, zmaga in rožnata majica za Maignerja #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Paul Magnier | 22-letni Paul Magnier si je z zmago v 1. etapi prislužil prvo roza majico na letošnjem Giru. | Foto Reuters

22-letni Paul Magnier si je z zmago v 1. etapi prislužil prvo roza majico na letošnjem Giru.

Foto: Reuters

Francoz Paul Maigner je zmagovalec prve etape Dirke po Italiji, ki jo je zasenčil množičen padec nekaj sto metrov pred ciljem v Burgasu v Bolgariji. 22-letni Magnier (Soudal Quick-Step) je v sprintu manjše skupine ugnal Tobiasa Lunda Andresena in Ethana Vernona, ki je bil za las hitrejši od Jonathana Milana, potem ko je njegova ekipa Lidl-Trek večji del dneva nadzorovala potek dirke. Kolesarjem, ki so zaostali za padcem, so pripisali čas zmagovalca, tako da večjih časovnih pribitkov ne bo.

"Zelo sem ponosen na ekipo in na svojo predstavo. Že to, da sem Giro začel v dobri formi in z lepim novim dresom Castelli, je bilo lepo, zdaj pa ga lahko zamenjam za rožnatega. Zelo sem srečen," je po etapi povedal Paul Magnier (Soudal Quick-Step). "V finalu je bilo res kaotično, ker so bili po zelo lahkem dnevu vsi še sveži," je pojasnil Magnier. "Jasper Stuyven in Dries Van Gestel sta opravila izjemno delo, nato pa sem lahko zaključil."

Zmaga je še toliko slajša, saj jo je mladi Francoz dosegel v konkurenci ene najmočnejših sprinterskih zasedb, saj so bili med favoriti za uvodno rožnato majico pred etapo tudi Jonathan Milan, Kaden Groves, ki se je znašel na tleh, Dylan Groenewegen in Lund Andresen. "To je bilo prvič, da sem se na Grand Touru pomeril z velikimi sprinterji, in zelo sem zadovoljen s tem, kako se je razpletlo," je dejal mladi kolesar, ki se je 27. zmage v karieri in tretje v sezoni.

Etapa na dirki, ki bo po 26 letih minila brez slovenskih predstavnikov, je bila povsem ravninska. Na trasi sta bila le dva kratka in položna vzpona, tako da je bilo jasno, da bo prvega zmagovalca odločil sprint.

Že od samega začetka sta bežala Italijan Manuele Tarozzi in Španec Diego Pablo Sevilla, a sta bila vnaprej obsojena na neuspeh, saj jima sprinterske ekipe večje prednosti od dobrih dveh minut niso pustile.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Jonas Vingegaard, Giro 2026
Sportal Takšen pekel čaka Jonasa Vingegaarda do prestiža
Tadej Pogačar Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaardov pogled proti Touru: Tadej je morda najboljši vseh časov, ampak …
Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia Paul Magnier
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.