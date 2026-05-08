Francoz Paul Maigner je zmagovalec prve etape Dirke po Italiji, ki jo je zasenčil množičen padec nekaj sto metrov pred ciljem v Burgasu v Bolgariji. 22-letni Magnier (Soudal Quick-Step) je v sprintu manjše skupine ugnal Tobiasa Lunda Andresena in Ethana Vernona, ki je bil za las hitrejši od Jonathana Milana, potem ko je njegova ekipa Lidl-Trek večji del dneva nadzorovala potek dirke. Kolesarjem, ki so zaostali za padcem, so pripisali čas zmagovalca, tako da večjih časovnih pribitkov ne bo.

"Zelo sem ponosen na ekipo in na svojo predstavo. Že to, da sem Giro začel v dobri formi in z lepim novim dresom Castelli, je bilo lepo, zdaj pa ga lahko zamenjam za rožnatega. Zelo sem srečen," je po etapi povedal Paul Magnier (Soudal Quick-Step). "V finalu je bilo res kaotično, ker so bili po zelo lahkem dnevu vsi še sveži," je pojasnil Magnier. "Jasper Stuyven in Dries Van Gestel sta opravila izjemno delo, nato pa sem lahko zaključil."

Paul Magnier wins a dramatic Stage 1 of the Giro d'Italia to take the Maglia Rosa!

Zmaga je še toliko slajša, saj jo je mladi Francoz dosegel v konkurenci ene najmočnejših sprinterskih zasedb, saj so bili med favoriti za uvodno rožnato majico pred etapo tudi Jonathan Milan, Kaden Groves, ki se je znašel na tleh, Dylan Groenewegen in Lund Andresen. "To je bilo prvič, da sem se na Grand Touru pomeril z velikimi sprinterji, in zelo sem zadovoljen s tem, kako se je razpletlo," je dejal mladi kolesar, ki se je 27. zmage v karieri in tretje v sezoni.

Etapa na dirki, ki bo po 26 letih minila brez slovenskih predstavnikov, je bila povsem ravninska. Na trasi sta bila le dva kratka in položna vzpona, tako da je bilo jasno, da bo prvega zmagovalca odločil sprint.

Že od samega začetka sta bežala Italijan Manuele Tarozzi in Španec Diego Pablo Sevilla, a sta bila vnaprej obsojena na neuspeh, saj jima sprinterske ekipe večje prednosti od dobrih dveh minut niso pustile.

