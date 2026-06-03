Poljska teniška igralka Maja Chwalinska na OP Francije še naprej navdušuje. Pred dnevi je dosegla uspeh kariere s premiernim prebojem v četrtfinale grand slama, zdaj pa je naredila še korak naprej. Po zmagi nad 22. nosilko Anno Kalinskayo (7:6, 6:3) bo prvič v karieri zaigrala v polfinalu grand slama. V polfinalu jo čaka zmagovalka zadnjega četrtfinala, v katerem se bosta pomerili prva igralka sveta Arina Sabalenka in Diana Shnaider.

Kot prvi sta na osrednje igrišče Philippe Chatrier stopili Rusinja Anna Kalinskaja, sicer 22. nosilka turnirja, in 114. igralka sveta Poljakinja Maja Chwalinska, ki se je prek kvalifikacij prebila do glavnega dela OP Francije.

Ta je v prvem nizu vodila s 4:1 in 5:2, a prednost zapravila in tekmici dopustila, da je dobila tie-break. To je dobila tudi Poljakinja, ki je tudi v drugem povedla s 4:1 in 5:2, a tokrat zadržala prednost in dvoboj, v katerem sta obe teniški igralki večkrat izgubili svoj servis, pripeljala do velike zmage.

Če so Poljaki v polfinalu računali na štirikratno zmagovalko prestižnega peščenega grand slama Igo Swiatek, pa je za presenečenje poskrbela 24-letna Chwalinska, ki je na francoskem pesku premagala Kitajko Zheng Qinwen, Belgijko Elise Mertens, Grkinjo Mario Sakari, Francozinjo Diane Parry in Kalinskajo.

Polfinalistka bo po uspehu v Franciji močno poskočila na novi WTA lestvici, in sicer bo po novem v bližini 30. mesta. Odvisno od nadaljnjega razpleta.

Poljski mediji so se ob novem napredovanju razpisali o rojakinji in med drugim omenili, da si je leta 2021 zaradi depresije vzela več mesecev teniškega premora.

Arini Sabalenki bo nasproti stala Diana Shnaider. Foto: Guliverimage

Sabalenka proti nevarni debitantki

V drugem dvoboju dneva bo prva igralka sveta Arina Sabalenka lovila še eno polfinalno vstopnico na turnirju za grand slam. Belorusinja je v osmini finala z izjemnim tenisom domov poslala Naomi Osako in s tem dala vedeti, da ostaja glavna favoritinja za končno zmago. Tokrat jo čaka neugodna levičarka Diana Shnaider, ki prvič igra v četrtfinalu turnirja za grand slam.

Zmagovalka dvoboja se bo za finale pomerila s Chwalinsko, v drugem polfinalu pa si bosta nasproti stali Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk.

OP Francije, četrtfinale Maja Chwalinska (Pol) : Anna Kalinskaya (Rus/22) 7:6 (3), 6:3

Arina Sabalenka (Blr/1) – Diana Shnaider (Rus/25)

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