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Avtor:
A. P. K.

Sreda,
3. 6. 2026,
14.29

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

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pogrešan pogrešani pogrešane osebe

Sreda, 3. 6. 2026, 14.29

1 ura, 15 minut

Svojci pogrešajo 40-letnika iz Ljubljane. Ste ga kje videli?

Avtor:
A. P. K.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Dag Barta, pogrešani | Svojci pogrešajo 40-letnika iz Ljubljane. | Foto PU Ljubljana

Svojci pogrešajo 40-letnika iz Ljubljane.

Foto: PU Ljubljana

Policiste Policijske postaje Ljubljana Center so v torek obvestili, da svojci pogrešajo 40-letnega Daga Barta iz Ljubljane. Pri iskanju pogrešanega za pomoč in informacije prosi tudi policija.

40-letni Dag Barta je visok okoli 185 centimetrov in suhe postave, ima krajše temnorjave lase. Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi pogrešanega niso našli, policija prosi javnost za informacije.

"Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00 oziroma pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

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