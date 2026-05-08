Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je prvi favoriti za zmago na letošnjem Giru, in njegovi moštveni kolegi iz ekipe Visma-Lease a Bike so se pridružili kampanji danske organizacije Børns Vilkår z naslovom Stop nasilju nad otroki. V znak podpore so si en noht nalakirali z rdečo barvo.

Rdeč lak na nohtu je majhen, a opazen simbol, s katerim želijo opozoriti na fizično in psihično nasilje nad otroki na Danskem. Namen kampanje je spodbuditi javnost k razmisleku in ukrepanju ter pomagati otrokom, ki se znajdejo v stiski.

Po podatkih organizacije Børns Vilkår je nasilje doživel vsak šesti otrok na Danskem, vsak dan pa se na posebno telefonsko linijo za otroke obrne otrok, ki potrebuje pomoč zaradi nasilja.

109. izvedba Dirke po Italiji se je danes začela z etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji, na njej pa prvič po letu 2000 ni niti enega slovenskega kolesarja.

