Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
8. 5. 2026,
14.32

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Petek, 8. 5. 2026, 14.32

0 minut

Jonas Vingegaard z rdečim nohtom opozarja na nasilje nad otroki

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jonas Vingegaard Giro 2026 | Jonas Vingegaard in njegovi moštveni kolegi iz Visme bodo na Giru opozarjali na nasilje nad otroki. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard in njegovi moštveni kolegi iz Visme bodo na Giru opozarjali na nasilje nad otroki.

Foto: Guliverimage

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je prvi favoriti za zmago na letošnjem Giru, in njegovi moštveni kolegi iz ekipe Visma-Lease a Bike so se pridružili kampanji danske organizacije Børns Vilkår z naslovom Stop nasilju nad otroki. V znak podpore so si en noht nalakirali z rdečo barvo.

Rdeč lak na nohtu je majhen, a opazen simbol, s katerim želijo opozoriti na fizično in psihično nasilje nad otroki na Danskem. Namen kampanje je spodbuditi javnost k razmisleku in ukrepanju ter pomagati otrokom, ki se znajdejo v stiski.

Po podatkih organizacije Børns Vilkår je nasilje doživel vsak šesti otrok na Danskem, vsak dan pa se na posebno telefonsko linijo za otroke obrne otrok, ki potrebuje pomoč zaradi nasilja.

109. izvedba Dirke po Italiji se je danes začela z etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji, na njej pa prvič po letu 2000 ni niti enega slovenskega kolesarja.

Preberite še:

Jonas Vingegaard, Giro 2026
Sportal Takšen pekel čaka Jonasa Vingegaarda do prestiža
Tadej Pogačar Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaardov pogled proti Touru: Tadej je morda najboljši vseh časov, ampak …
Jonas AI
Sportal Vingegaard v lov na trojček, ki ga tudi Pogačar še nima
Giro pokal
Sportal Start Gira zunaj Italije? Sliši se dobro, kako pa je v resnici?
Primož Roglič, Giro 2016
Sportal "Primož ni bil ravno najboljši sotekmovalec. Bil je moteč dejavnik."
Florian Lipowitz Remco Evenepoel
Sportal Rogličev moštveni kolega pred Tourom na test v Slovenijo, kaj pa Evenepoel?
Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.