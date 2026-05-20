Bizarno opozorilo za kolesarje na Giru: Ne urinirajte v bidon!

Na Dirki po Italiji so se komisarji letos ukvarjali tudi z vprašanjem, ki ga v uradnih poročilih žirije ne vidimo prav pogosto. Po deveti etapi Gira so kolesarje opozorili, da uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje med etapo ni sprejemljivo. Kaj je sploh sprožilo preiskavo?

V poročilu žirije po deveti etapi Gira 2026 so bile poleg običajnih kazni zapisane tudi nekoliko bolj nenavadne opombe, poroča spletna stran Domestiquecycling. V zadnjih dneh naj bi bilo več kolesarjev kaznovanih zaradi uriniranja na mestih, kjer so jih gledalci lahko videli, kar je po poročanju španskega portala Ciclo21 nekatere kolesarje spodbudilo k iskanju drugačne rešitve. Ta naj bi bila precej neposrečena: uriniranje v bidon, ki ga kolesar nato odvrže ob cesti, tega pa prej ali slej pobere (in odpre) navdušen navijač, po možnosti otrok.

Kolesarji s prstom pokazali na Campenaertsa

Belgijski kolesar Arjen Livyns je v pogovoru za Het Nieuwsblad priznal, da se to dogaja, a da gre za redek pojav. "To se ne dogaja pogosto. Sam tega še nikoli nisem storil, poznam pa enega kolesarja, za katerega vem, da to počne: Victorja Campenaertsa. Mislim, da je on izumil ta koncept, saj je to počel že, ko sva skupaj vozila pri Lottu," je razkril Livyns.

Arjen Livyns

Podobno je namignil tudi Oliver Naesen, ki imena "storilca" ni želel izreči povsem neposredno. "Ne bom omenjal imen, toda V. C. je strokovnjak na tem področju. Mislim, da je to včasih počel tudi Peter Sagan. Jaz? Iskreno, nikoli nisem poskusil. Moje hlače so premajhne, da bi vanje spravil bidon," se je pošalil Naesen.

Belgijski medij Sporza je zbrane informacije želel preveriti pri Campenaertsu samem, ta pa je na vse skupaj odgovoril s pomenljivim nasmeškom, ki ni potreboval podrobnejše razlage. "Bidoni z urinom na dirki? Nimam pojma, o čem govorite."

Stara navada, nova težava

Livyns in Naesen sta dejala, da razumeta stališče organizatorjev in Mednarodne kolesarske zveze. Težava namreč ni le v samem dejanju, ampak tudi v tem, kaj se z bidonom zgodi pozneje.

"Ti bidoni morajo potem nekje končati. Ljudje pa jih ob cesti vedno radi pobirajo," je opozoril Livyns. Naesen je bil še bolj neposreden. "Tudi meni ne bi bilo všeč, če bi moj otrok pobral takšen bidon in ga nato želel poskusiti," je dejal.

Komisarji bodo pozorni tudi v naslednjih etapah

Čeprav pravilnik UCI po poročanju tujih medijev ne vsebuje posebnega člena, ki bi se nanašal prav na uriniranje v bidon, lahko komisarji kaznujejo vedenje, ki ga ocenijo kot neprimerno, nedostojno ali škodljivo za ugled športa. Javno uriniranje je v pravilih že posebej opredeljeno kot prekršek.

Po cilju etape na vzponu Corno alle Scale je žirija jasno sporočila, da takšnih praks ne bo tolerirala. Kako se torej kaznim izogniti, če je etapa živčna, cesta polna gledalcev, bidon pa ni dovoljena rešitev? Livyns pravi, da je ključno predvidevanje. "V etapi do Neaplja smo zadnjo uro in pol vozili skoraj izključno skozi urbana območja. To moraš upoštevati in izkoristiti priložnosti, ki se ponudijo prej," je dejal.

Naesen pa se zanaša predvsem na občutek za pravi trenutek. "Potrebujem le sto metrov brez gledalcev. Takrat lahko opravim svoje. Ja, temu lahko mirno rečete dar," je v svojem slogu sklenil Belgijec.

