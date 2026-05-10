Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Nedelja,
10. 5. 2026,
7.24

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Marc Soler Jay Vine Santiago Buitrago Adam Yates padec Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia

Nedelja, 10. 5. 2026, 7.24

45 minut

Dan po kaosu na Giru: štirje končali, Yates krvav, čakajo se nove informacije

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Adam Yates | Adam Yates je po množičnem padcu v drugi etapi Gira v cilj prišel krvav in z velikim zaostankom. | Foto Profimedia

Adam Yates je po množičnem padcu v drugi etapi Gira v cilj prišel krvav in z velikim zaostankom.

Foto: Profimedia

Dan po množičnem padcu v drugi etapi Dirke po Italiji se v karavani še vedno preštevajo posledice. Giro so morali po sobotnem kaosu končati štirje kolesarji, največji udarec pa je doživela ekipa UAE Team Emirates-XRG. Ostala je brez Jaya Vina in Marca Solerja, Adam Yates pa je v cilj prišel krvav, potolčen in z zaostankom, zaradi katerega so njegove sanje o skupni zmagi splavale po vodi.

Do grdega padca je prišlo približno 23 kilometrov pred ciljem druge etape, na mokri in spolzki cesti proti Velikemu Tarnovu. V desnem zavoju je po tleh zgrmela večja skupina kolesarjev, dirka pa je bila za nekaj časa nevtralizirana, saj so imele zdravniške službe veliko dela.

UAE ostal brez dveh, Yates izgubil skoraj 14 minut

Najhuje je padec udaril po ekipi UAE Team Emirates-XRG. Jay Vine in Marc Soler sta morala dirko končati, oba pa so po padcu odpeljali na dodatne zdravniške preglede. Natančnejše informacije o njunem stanju bodo verjetno znane v nadaljevanju današnjega nedeljskega dne.

V padec je bil vpleten tudi Adam Yates, eden izmed kandidatov za visoko skupno uvrstitev. Britanec je sicer nadaljeval in prišel do cilja, a krvav po obrazu in daleč za najboljšimi. Za zmagovalcem etape Guillermom Thomasom Silvo je zaostal 13 minut in 46 sekund, v skupnem seštevku pa ima zdaj 13 minut in 56 sekund zaostanka.

Buitrago s pretresom, Holter prav tako končal

Giro sta po sobotnem padcu končala tudi Santiago Buitrago iz Bahrain Victorious in Ådne Holter iz Uno-X Mobility. Pri Kolumbijcu je bilo sprva precej skrbi zaradi možne poškodbe glave oziroma vratu. Pregledi niso pokazali zlomov, je pa utrpel odrgnine, udarnine vratnih mišic in pretres možganov.

Santiago Buitrago je moral po hudem padcu končati Giro, zdravniški pregledi pa so pokazali pretres možganov in udarnine vratnih mišic. | Foto: Guliverimage Santiago Buitrago je moral po hudem padcu končati Giro, zdravniški pregledi pa so pokazali pretres možganov in udarnine vratnih mišic. Foto: Guliverimage

Holter je bil prav tako med tistimi, ki niso mogli nadaljevati. Ker so številne kolesarje po etapi še pregledovale zdravniške službe, se lahko seznam posledic v nadaljevanju današnjega dneva še dopolni.

Po cilju še slaba novica za Vendrameja

Po etapi je prišla še ena slaba novica. Andrea Vendrame je sobotno etapo sicer končal, a Gira ne bo nadaljeval. Pri Jayco AlUli so po pregledih potrdili zlom treh prečnih odrastkov v spodnjem delu hrbta, zato Italijan ne bo začel tretje etape.

Vlasov izgubil minuto

Med tistimi, ki so jih posledice padca stale dragocenega časa, sta bila tudi Aleksandr Vlasov in Derek Gee. Pri Vlasovu je bilo po prvih poročilih nekaj zmede, saj so ga nekateri viri uvrščali celo med tiste, ki so odstopili, a je etapo končal z zaostankom 1:01, v skupnem seštevku pa zdaj zaostaja 1:11. Enak skupni zaostanek ima tudi Gee, ki je moral po padcu loviti priključek in je že drugi dan izgubil pomembno minuto.

Ercole Baldini
Sportal Navijači so se obrnili proti njemu, postal je tarča posmeha

Vingegaard brez večje škode

Največji favorit Jonas Vingegaard se je padcu izognil, na koncu poizkusil tudi z napadom. V ospredju so ostali tudi Egan Bernal, Giulio Ciccone, Jai Hindley, Giulio Pellizzari in nekateri drugi favoriti za visoko skupno uvrstitev.

Guillermo Thomas Silva
Sportal Urugvajcu ciljni šprint in rožnata majica, etapo zaznamoval grd množični padec
Marc Soler Jay Vine Santiago Buitrago Adam Yates padec Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.