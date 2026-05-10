Dan po kaosu na Giru: štirje končali, Yates krvav, čakajo se nove informacije

Dan po množičnem padcu v drugi etapi Dirke po Italiji se v karavani še vedno preštevajo posledice. Giro so morali po sobotnem kaosu končati štirje kolesarji, največji udarec pa je doživela ekipa UAE Team Emirates-XRG. Ostala je brez Jaya Vina in Marca Solerja, Adam Yates pa je v cilj prišel krvav, potolčen in z zaostankom, zaradi katerega so njegove sanje o skupni zmagi splavale po vodi.

Do grdega padca je prišlo približno 23 kilometrov pred ciljem druge etape, na mokri in spolzki cesti proti Velikemu Tarnovu. V desnem zavoju je po tleh zgrmela večja skupina kolesarjev, dirka pa je bila za nekaj časa nevtralizirana, saj so imele zdravniške službe veliko dela.

UAE ostal brez dveh, Yates izgubil skoraj 14 minut

Najhuje je padec udaril po ekipi UAE Team Emirates-XRG. Jay Vine in Marc Soler sta morala dirko končati, oba pa so po padcu odpeljali na dodatne zdravniške preglede. Natančnejše informacije o njunem stanju bodo verjetno znane v nadaljevanju današnjega nedeljskega dne.

V padec je bil vpleten tudi Adam Yates, eden izmed kandidatov za visoko skupno uvrstitev. Britanec je sicer nadaljeval in prišel do cilja, a krvav po obrazu in daleč za najboljšimi. Za zmagovalcem etape Guillermom Thomasom Silvo je zaostal 13 minut in 46 sekund, v skupnem seštevku pa ima zdaj 13 minut in 56 sekund zaostanka.

Buitrago s pretresom, Holter prav tako končal

Giro sta po sobotnem padcu končala tudi Santiago Buitrago iz Bahrain Victorious in Ådne Holter iz Uno-X Mobility. Pri Kolumbijcu je bilo sprva precej skrbi zaradi možne poškodbe glave oziroma vratu. Pregledi niso pokazali zlomov, je pa utrpel odrgnine, udarnine vratnih mišic in pretres možganov.

Holter je bil prav tako med tistimi, ki niso mogli nadaljevati. Ker so številne kolesarje po etapi še pregledovale zdravniške službe, se lahko seznam posledic v nadaljevanju današnjega dneva še dopolni.

Po cilju še slaba novica za Vendrameja

Po etapi je prišla še ena slaba novica. Andrea Vendrame je sobotno etapo sicer končal, a Gira ne bo nadaljeval. Pri Jayco AlUli so po pregledih potrdili zlom treh prečnih odrastkov v spodnjem delu hrbta, zato Italijan ne bo začel tretje etape.

Vlasov izgubil minuto

Med tistimi, ki so jih posledice padca stale dragocenega časa, sta bila tudi Aleksandr Vlasov in Derek Gee. Pri Vlasovu je bilo po prvih poročilih nekaj zmede, saj so ga nekateri viri uvrščali celo med tiste, ki so odstopili, a je etapo končal z zaostankom 1:01, v skupnem seštevku pa zdaj zaostaja 1:11. Enak skupni zaostanek ima tudi Gee, ki je moral po padcu loviti priključek in je že drugi dan izgubil pomembno minuto.

Vingegaard brez večje škode

Največji favorit Jonas Vingegaard se je padcu izognil, na koncu poizkusil tudi z napadom. V ospredju so ostali tudi Egan Bernal, Giulio Ciccone, Jai Hindley, Giulio Pellizzari in nekateri drugi favoriti za visoko skupno uvrstitev.