Že druga etapa na Dirki po Italiji je postregla z neljubimi prizori, saj se je zgodil množičen padec, v katerem je hud udarec doživela ekipa UAE Team Emirates-XRG. Ta je ostala brez Jaya Vina in Marca Solerja, hudo potolčen je do cilja prišel Adam Yates, a so iz njegove ekipe danes sporočili, da je dirko že končal.

Že v drugi etapi letošnjega Gira se je dirka zaradi hudega padca končala za številne kolesarje. Množičen padec se je zgodil približno 23 kilometrov pred ciljem druge etape na mokri in spolzki cesti proti Velikemu Tarnovu. V desnem zavoju je po tleh zgrmela večja skupina kolesarjev, dirka pa je bila za nekaj časa nevtralizirana, saj so imele zdravniške službe veliko dela. Udeleženih je bilo približno 30 kolesarjev, od tega kar pet iz ekipe UAE. Etapo je kljub hudemu padcu, odrgninam, udarcem dokončal eden od favoritov za končni uspeh Adam Yates, a je ob njegovih poškodbah in zaostanku skoraj 14 minut že v soboto veljala bojazen, da dirke ne bo mogel nadaljevati.

Acidente horrível marcou a etapa de hj no #GirodItalia envolveu Adam Yates, Jay Vine (que abandonou a corrida), Marc Soler...

Danes so pri njegovi ekipi UAE Team Emirates-XRG potrdili, da je dirka za 33-letnega Yatesa na žalost končana. Ob tem so iz ekipe sporočili tudi, kakšno je stanje Jaya Vina in Marca Solerja, ki sta odstopila že med etapo. "Žal nas je močno prizadel padec v etapi etapi včeraj. Jay Vine je utrpel pretres možganov in zlom komolca. Marc Soler ima zlom medenice. Trenutno kaže, da nobeden od njiju ne bo potreboval operacije," je sporočil zdravnik ekipe iz Emiratov Adrian Rotunno.

Yates je utrpel hude odrgnine in raztrganino levega ušesa. "Na kraju dogodka so ga sprva pregledali zaradi suma na pretres možganov in dobil je dovoljenje za nadaljevanje, vendar so se kasneje pojavili zapozneli simptomi pretresa možganov. Danes ne bo nastopil na tretji etapi," so dodali. "Vsi trije so pod nadzorom naše zdravstvene ekipe in bodo v prihodnjih dneh odpotovali domov, kjer bodo nadaljevali okrevanje in rehabilitacijo."

Dirko so po padcu v soboto predčasno med drugim sklenili tudi Santiago Buitrago iz Bahrain Victorious, Ådne Holter iz Uno-X Mobility in Andrea Vendrame (Jayco AlUla).

Za ekipo Emiratov so to nove slabe novice. Najprej se je že na dirki po Avstraliji poškodoval Jonathan Narvaez, zdravstvene težave sta imela tudi Isaac del Toro in Joao Almeida, zadnji je bil pri ekipi celo predviden za kapetana na Giru, a se po bolezni na dirki ni mogel ustrezno pripraviti.

