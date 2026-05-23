Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
23. 5. 2026,
17.20

Osveženo pred

7 ur, 28 minut

Sobota, 23. 5. 2026, 17.20

Po izvolitvi Janeza Janše: Nataša Pirc Musar je zaskrbljena

Nataša Pirc Musar | Pirc Musar je izpostavila, da je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo na to po potrebi tudi opozarjala. |

Pirc Musar je izpostavila, da je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo na to po potrebi tudi opozarjala.

Predsednico države Natašo Pirc Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe, povezane z RTV Slovenija (RTVS) in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc Musar.

Predsednica je po poročanju nacionalnega radia ob robu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja v Novi Gorici izpostavila, da si v času nove vlade želi čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev, ob tem pa je izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTVS in ukinitev KPK.

Predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša je postal novi mandatar za sestavo 16. slovenske vlade. Na tajnem glasovanju na izredni seji državnega zbora je zanj glasovalo 51 poslancev, proti jih je bilo 36.

"Pri RTV govorimo o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV, in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro," je utemeljila.

V zvezi s KPK pa se je treba po njenih besedah vprašati, kaj danes manjka, "da korupcije ne znamo preganjati". "Če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš ... to preprosto ni dobro," je prepričana.

Pirc Musar je izpostavila še, da je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo na to po potrebi tudi opozarjala.

Novice Poslanci potrdili: Janez Janša je novi mandatar

Kaj vsebuje koalicijska pogodba

Kot je nova koalicija zapisala v koalicijski pogodbi, načrtujejo noveliranje zakona o RTVS, cilj pa je oblikovati sodoben, profesionalen in nepristranski javni zavod. Na obravnavo DZ sicer že čaka novela zakona, ki jo je novembra lani vložila stranka Resnica, ter predvideva ukinitev obveznega rtv-prispevka in prehod na proračunsko financiranje RTVS. V osrednjem koalicijskem dokumentu je medtem napovedana tudi ustanovitev nove tožilske enote Skok, ki bi ji priključili zdajšnjo KPK.

Poslanci SDS in NSi pa so že pred podpisom koalicijske pogodbe v DZ vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki predvideva ukinitev delodajalčeve obveznosti odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Sindikati v tem vidijo maščevanje za referendumsko akcijo zoper interventni zakon za razvoj Slovenije. S predlaganimi spremembami se jih želi finančno oslabiti in utišati, se bojijo.

Po izvolitvi je Janša v DZ v skladu z ustavo prisegel, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Pogovore o kadrovskem razrezu je napovedal za ponedeljek.

DZ je v petek na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janšo izvolil za mandatarja. Janša, ki ima tako mandat za sestavo svoje četrte in 16. slovenske vlade, je napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego ministrske ekipe računa najpozneje v dveh tednih, je še dejal.

Janša je kandidaturo vložil s podpisi poslancev, medtem ko predsednica republike ne v prvem ne v drugem krogu kandidata za mandatarja ni predlagala.

Novice Presenečenje v DZ: kdo je Janezu Janši prispeval 51. glas?
