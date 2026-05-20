Pogačarjevi kolegi zmagujejo kot po tekočem traku: hat-trick za Narvaeza na Giru #video

Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez je na letošnji Dirki po Italiji dosegel že tretjo etapno zmago. Potem ko je dobil četrto in osmo etapo, je bil danes najboljši še v razgibani 11. etapi od Porcarija do Chiavarija. Zaradi padca je odstopil Davide Ballerini (XDS Astana Team), zmagovalec 6. etape s ciljem v Neaplju.

Član ekipe UAE Emirates-XRG, ki je v drugi etapi na spolzkih cestah Bolgarije ostala brez kar treh kolesarjev in je morala cilje v skupnem seštevku preusmeriti v lov na etapne zmage, je bil del zgodnjega pobega. V zaključku je v ospredju ostal le še s Špancem Enricom Masom iz Movistarja, nato pa ga je strl na ulicah Chiavarija in se veselil novega velikega uspeha na Giru.

Specializirani kolesarski portali poročajo, da je Narvaez na izhodnih vratih UAE in da naj bi se po koncu letošnje sezone vrnil k Ineos Grenadiers oz. Netcompany INEOS

Ciljni sprint 11. etape Dirke po Italiji:

Tercera etapa en el @giroditalia para Jhonatan Narvaez. pic.twitter.com/wnyLTyu0n0 — 𝑨𝒍𝒊𝒏 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑸𝒖𝒊𝒈𝒖𝒂𝒏𝒈𝒐 𝑼. (@alinroberto) May 20, 2026

V skupni razvrstitvi ni sprememb. Rožnato majico je ubranil Portugalec Eulálio Afonso (Bahrain - Victorious), ki ima še vedno 27 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike) in minuto ter 57 sekund pred Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Netcompany INEOS).

Zaradi padca je odstopil Davide Ballerini (XDS Astana Team), zmagovalec 6. etape s ciljem v Neaplju.

Davide Ballerini ha salutato oggi il #GirodItalia a seguito di una brutta caduta https://t.co/aTIyfEAb3N pic.twitter.com/A74DH5OUzS — SpazioCiclismo (@SpazioCiclismo) May 20, 2026

Slovenskih predstavnikov na Giru nimamo.

Results powered by FirstCycling.com

Več sledi ...