Sreda, 20. 5. 2026, 17.10

12 minut

Dirka po Italiji, 11. etapa Porcari - Chiavari (195 km)

Pogačarjevi kolegi zmagujejo kot po tekočem traku: hat-trick za Narvaeza na Giru #video

Jhonatan Narvaez | Jhonatan Narvaez je zmagovalec 11. etape letošnje Dirke po Italiji. To je že njegova tretja etapna zmaga na letošnjem Giru. | Foto Reuters

Jhonatan Narvaez je zmagovalec 11. etape letošnje Dirke po Italiji. To je že njegova tretja etapna zmaga na letošnjem Giru.

Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez je na letošnji Dirki po Italiji dosegel že tretjo etapno zmago. Potem ko je dobil četrto in osmo etapo, je bil danes najboljši še v razgibani 11. etapi od Porcarija do Chiavarija. Zaradi padca je odstopil Davide Ballerini (XDS Astana Team), zmagovalec 6. etape s ciljem v Neaplju.

Član ekipe UAE Emirates-XRG, ki je v drugi etapi na spolzkih cestah Bolgarije ostala brez kar treh kolesarjev in je morala cilje v skupnem seštevku preusmeriti v lov na etapne zmage, je bil del zgodnjega pobega. V zaključku je v ospredju ostal le še s Špancem Enricom Masom iz Movistarja, nato pa ga je strl na ulicah Chiavarija in se veselil novega velikega uspeha na Giru.

Specializirani kolesarski portali poročajo, da je Narvaez na izhodnih vratih UAE in da naj bi se po koncu letošnje sezone vrnil k Ineos Grenadiers oz. Netcompany INEOS

Ciljni sprint 11. etape Dirke po Italiji:

V skupni razvrstitvi ni sprememb. Rožnato majico je ubranil Portugalec Eulálio Afonso (Bahrain - Victorious), ki ima še vedno 27 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike) in minuto ter 57 sekund pred Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Netcompany INEOS). 

Slovenskih predstavnikov na Giru nimamo.

