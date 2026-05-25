Vingegaard iskreno o prihodnosti: Ne predstavljam si, da bi dirkal do 35. leta

Danski kolesar Jonas Vingegaard ima v kolesarstvu še veliko neizpolnjenih ciljev, a hkrati priznava, da se v profesionalni karavani ne vidi za vsako ceno še vrsto let. Devetindvajsetletni član ekipe Visma | Lease a Bike je o svoji prihodnosti spregovoril na zadnji prosti dan Dirke po Italiji, kjer nastopa prvič in je trenutno vodilni.

"Grem iz leta v leto. Dokler bom v tem užival, bom kolesaril," je Jonas Vingegaard po poročanju danskega medija sport.tv2.dk povedal na ponedeljkovi novinarski konferenci.

"To je moja osma sezona med profesionalci. Ne predstavljam si, da bi dirkal do 35. leta. Decembra bom dopolnil 30 let, zato to niti ni več tako daleč," je dodal Danec.

Preden bo začel resneje razmišljati o koncu kariere, pa ima še precej športnih ambicij. Trenutno vodi na Giru, kjer bi lahko postal šele osmi kolesar v zgodovini z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Tour de France je osvojil v letih 2022 in 2023, lani pa je bil najboljši še na Vuelti.

Foto: Guliverimage

Giro kot priprava na nov obračun s Pogačarjem

Vingegaard je letos že zmagal v skupnem seštevku etapne dirke Pariz–Nica in po Kataloniji, v preteklosti pa je slavil tudi na Tirreno–Adriaticu, Dirki po Baskiji in kriteriju po Dofineji (od letos jo bomo spremljali pod imenom Tour Auvergne - Rhône-Alpes). V njegovi zbirki še vedno manjkata Dirka po Romandiji in Dirka po Švici, ki bi ju letos rad odkljukal tudi njegov glavni tekmec na Touru Tadej Pogačar.

"Zmaga na Giru je zame seveda velik cilj. A hkrati še nisem dobil vseh enotedenskih etapnih dirk. Tudi te bi bilo lepo osvojiti," pravi Vingegaard.

Danec je na letošnjem Giru že dobil tri etape, a se pri tem ne želi ustaviti. "V tretjem tednu bo še veliko priložnosti. Rad bi dobil etapo v rožnati majici vodilnega. Zato bomo lovili vsaj še eno etapno zmago," je napovedal.

Julija ga nato čaka nov veliki obračun s Pogačarjem na Dirki po Franciji. Danec verjame, da mu lahko nastop na Giru pri tem celo pomaga. "Mislim, da mi lahko Giro pomaga doseči še višjo raven. V zadnjih letih sem videl, da je bila moja raven po končani tritedenski dirki na drugi tritedenski dirki dejansko višja kot na prvi. To si želim tudi za Tour," je pojasnil Vingegaard.

Preberite še: