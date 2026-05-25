Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
18.22

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 18.22

1 ura, 36 minut

Vingegaard iskreno o prihodnosti: Ne predstavljam si, da bi dirkal do 35. leta

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard si težko predstavlja, da bi tekmoval do 35. leta. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard si težko predstavlja, da bi tekmoval do 35. leta.

Foto: Guliverimage

Danski kolesar Jonas Vingegaard ima v kolesarstvu še veliko neizpolnjenih ciljev, a hkrati priznava, da se v profesionalni karavani ne vidi za vsako ceno še vrsto let. Devetindvajsetletni član ekipe Visma | Lease a Bike je o svoji prihodnosti spregovoril na zadnji prosti dan Dirke po Italiji, kjer nastopa prvič in je trenutno vodilni.

"Grem iz leta v leto. Dokler bom v tem užival, bom kolesaril," je Jonas Vingegaard po poročanju danskega medija sport.tv2.dk povedal na ponedeljkovi novinarski konferenci.

"To je moja osma sezona med profesionalci. Ne predstavljam si, da bi dirkal do 35. leta. Decembra bom dopolnil 30 let, zato to niti ni več tako daleč," je dodal Danec.

Preden bo začel resneje razmišljati o koncu kariere, pa ima še precej športnih ambicij. Trenutno vodi na Giru, kjer bi lahko postal šele osmi kolesar v zgodovini z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Tour de France je osvojil v letih 2022 in 2023, lani pa je bil najboljši še na Vuelti.

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Giro kot priprava na nov obračun s Pogačarjem

Vingegaard je letos že zmagal v skupnem seštevku etapne dirke Pariz–Nica in po Kataloniji, v preteklosti pa je slavil tudi na Tirreno–Adriaticu, Dirki po Baskiji in kriteriju po Dofineji (od letos jo bomo spremljali pod imenom Tour Auvergne - Rhône-Alpes). V njegovi zbirki še vedno manjkata Dirka po Romandiji in Dirka po Švici, ki bi ju letos rad odkljukal tudi njegov glavni tekmec na Touru Tadej Pogačar.

"Zmaga na Giru je zame seveda velik cilj. A hkrati še nisem dobil vseh enotedenskih etapnih dirk. Tudi te bi bilo lepo osvojiti," pravi Vingegaard. 

Primož Roglič
Sportal "Primož je na kar solidni ravni, mi pa na dirkah ni bila jasna njihova ekipna taktika"

Danec je na letošnjem Giru že dobil tri etape, a se pri tem ne želi ustaviti. "V tretjem tednu bo še veliko priložnosti. Rad bi dobil etapo v rožnati majici vodilnega. Zato bomo lovili vsaj še eno etapno zmago," je napovedal.

Julija ga nato čaka nov veliki obračun s Pogačarjem na Dirki po Franciji. Danec verjame, da mu lahko nastop na Giru pri tem celo pomaga. "Mislim, da mi lahko Giro pomaga doseči še višjo raven. V zadnjih letih sem videl, da je bila moja raven po končani tritedenski dirki na drugi tritedenski dirki dejansko višja kot na prvi. To si želim tudi za Tour," je pojasnil Vingegaard.

Preberite še:

Fredrik Dversnes Lavik
Sportal Ubežniki pokvarili sprintersko veselico v Milanu
Jonas Vingegaard Giro 2026
Sportal Običajno je kritičen, tokrat pa je stopil Jonasu Vingegaardu v bran
Giro d'Italija, splošna
Sportal Prireditelji Toura razjezili Italijane: To se zdi neprimerno
Jonas Vingegaard
Sportal Jonas Vingegaard v šampionskem slogu do rožnate majice

Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.