Plezanje, svetovna serija, Madrid

Anže Peharc v polfinale balvanov v Madridu

športno plezanje, balvani, Innsbruck, Anže Peharc | Anže Peharc se je uvrstil v sobotni polfinale. | Foto Grega Valančič

Anže Peharc se je uvrstil v sobotni polfinale.

Foto: Grega Valančič

Slovenski plezalec Anže Peharc se je kot edini slovenski predstavnik uvrstil v polfinale tekme na balvanih svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije športnega plezanja v Madridu. V španski prestolnici je imel 11. dosežek kvalifikacij.

Anže Peharc je na petih kvalifikacijskih balvanih zbral 94 točk, kar je zadoščalo za 11. mesto in uvrstitev med najboljših 24, ki se jih uvrsti v sobotni polfinale. Drugi Slovenec Gorazd Jurekovič je z 59,7 točke končal na 39. mestu.

Moške kvalifikacije je na prvem mestu sklenil Japonec Sorato Anraku (124,5 točke), zmagovalec obeh letošnjih tekem na balvanih, pred Francozom Mejdijem Schalckom (124,2).

Edina slovenska predstavnica v ženski konkurenci je bila Lina Funa, ki je s 69,2 točke osvojila 35. mesto in se tako ni prebila v petkov polfinale. Na vrhu kvalifikacij je končala Britanka Erin McNeice, druga je bila Avstralka Oceania Mackenzie, vodilna v seštevku sezone na balvanih.

V petek polfinale (10.30) in nato finale najboljše osmerice (19.00) čaka plezalke, v soboto bodo tekmovanje v Madridu končali še plezalci v balvanih. V nedeljo v španski prestolnici, četrti postaji letošnje sezone svetovne serije, sledi še hitrostno plezanje.

