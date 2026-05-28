S. K.

28. 5. 2026,
17.33

Dirka po Italiji, 18. etapa (Fai della Paganella – Pieve di Soligo, 171 km)

Eulalio napadal v zaključku, a mu ni uspelo preprečiti sprinterskega obračuna

Paul Magnier | Paul Magnier se veseli še tretje etapne zmage na letošnjem Giru. | Foto Reuters

Paul Magnier se veseli še tretje etapne zmage na letošnjem Giru.

Foto: Reuters

Za zmago v 18. etapi 109. Dirke po Italiji so obračunali sprinterji, še tretjič na letošnji dirki pa je bil najboljši 22-letni Francoz Paul Magnier (Soudal Quick-Step). V zaključku 171-kilometrske preizkušnje, ki se je začela v kraju Fai della Paganella in končala v Pieve di Soligu, je bil sicer izjemno agresiven Portugalec Afonso Eulalio, a njegovi napadi niso obrodili sadov. V skupnem seštevku ni bilo sprememb pri vrhu, Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je ubranil veliko prednost v boju za rožnato majico.

Deset kilometrov pred ciljem današnje etape je kolesarje pričakal kratek (1,1 kilometra), a strm (11,3-odstotni) klanec Mudo di Ca' del Poggio, na katerem je napadel Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), odgovoriti je moral Vineggaard s svojimi močnimi pomočniki iz Visme, zaradi česar se je glavnina raztrgala, sprinterski aduti pa so obtičali v skupini za rožnato majico.

Eulalia je skupina favoritov nato ujela, napadel pa je Norvežan Johannes Kulset (Uno X - Mibility). Temu se je nato spet pridružil bojeviti Eulalio, a so se takrat že organizirala sprinterska moštva in nato le dva kilometra pred ciljem prevzela nadzor nad glavnino.

Z izjemno taktiko se je izkazala ekipa Soudal Quick - Step, ki je pripravila imenitno izhodišče za zmago svojega sprinterskega aduta Paula Magnierja. 22-letni Francoz je slavil svojo tretjo zmago na letošnjem Giru, drugi je bil Italijan Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), tretji pa Jonathan Milan (Lidl – Trek).

Jonas Vingegaard je v skupnem seštevku ohranil 4:03 prednosti pred Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon CMA CGM) in 4:27 pred Nizozemcem Thymenom Arensmanom (Netcompani INEOS).

"Danes tega nisem pričakoval, zato je to še toliko lepše. Resnično se moram zahvaliti ekipi za zaupanje. Zjutraj nisem bil samozavesten. Na prvem vzponu sem celo zaostal, potem sem se skušal znova zbrati. Vsi ekipni kolegi so mi na vzponu ostali ob strani in poskrbeli za ta sprint, zato sem zelo vesel," je po etapnem slavju dejal Magnier, ki je danes spet oblekel ciklamno majico za najboljšega po točkah na dirki.

Jutri kolesarje čaka izjemno zahtevna gorska etapa, 151-kilometrska preizkušnja od Feltreja do Allegheja, v kateri bodo morali premagati šest kategoriziranih klancev, med njimi prelaz Giau (9,8 km/9,3 %), ki je ocenjen z najvišjo stopnjo zahtevnosti. Tudi zaključek bo v klanec, petkilometrski ciljni vzpon na Pieni di Pezze ima 9,7-odstoten povprečni naklon.

