Slovenke v drugo Črnogorkam priznale premoč

Slovenske in črnogorske košarkarice so v Mariboru danes odigrale še drugo prijateljsko tekmo. Po sredini zmagi Slovenk so bile tokrat z 82:69 uspešnejše gostje.

Slovenska zasedba je drugo pripravljalno tekmo proti reprezentanci Črne gore pričakala še v dodatno premešani zasedbi. Selektor David Gaspar je počitek namenil Zali Friškovec, ki je tekmo v civilni opravi spremljala s klopi. Tudi Tina Cvijanović pa je v vlogi nadomestne kapetanke soigralke zgolj pospremila na predstavitev in ni zaigrala. Tako so v primerjavi z zadnjo marčevsko reprezentančno akcijo zaigrale le Mojca Jelenc, Zoja Štirn in Blaža Čeh.

Silovit odgovor Črnogork

Črnogorke so po sredinem porazu 70:82 pripravile silovit odgovor. Začele so odlično, povedle z 12:0, in prvi koš Slovenkam dopustile šele po štirih minutah igre, ko je zadela Zoja Štirn. V nadaljevanju so mlade Slovenke zaigrale pogumneje in se vse bolj bližale tekmicam. Po prvi četrtini so zaostajale zgolj za tri točke (18:21) in v začetku drugega dela izid izenačile na 23:23.

A naletele na hiter odgovor zelo razpoloženih tekmic. Z delnim izidom 18:4 so Črnogorke ob polčasu vodile z 41:27, z enako prednostjo pa so se podale tudi v zadnjih deset minut tekme. Tretja četrtina se je namreč končala z neodločenih 21:21. Slovenske košarkarice so se nekaj minut pred koncem približale na deset točk zaostanka, kaj več pa jim ni uspelo. Gostje so na koncu slavile z 82:69.

Selektor z videnim zelo zadovoljen

Mojca Jelenc je zbrala 18 točk in pet skokov, Zoja Štirn je dodala 14 točk in pet skokov, Ana Nuša Anžič (pet skokov in dve podaji) Ela Modrić (pet skokov in podaja) ter Živa Mišjak Cujnik (trije skoki in štiri podaje) pa so prispevale po osem točk. Po prostem petku bodo slovenske košarkarice opravile še zadnje dni tokratnega pripravljalnega kampa. V Mariboru bodo ostale do torka.

David Gaspar: Želeli smo videti igralke, ki doslej niso dobile veliko priložnost oziroma še niso bile del reprezentance.

"Na tokratnem pripravljalnem kampu smo poudarek namenili osnovnim košarkarskim elementom. Nismo gradili nekih zapletenih akcij, temveč delali na osnovah naših obrambnih in napadalnih principov. Želeli smo videti igralke, ki doslej niso dobile veliko priložnost oziroma še niso bile del reprezentance. Moram reči, da sem z videnim zelo zadovoljen, saj dekleta trenirajo res dobro. Tudi tekmi proti močnemu nasprotniku, ki je igral z veliko energije, sta bili dober pokazatelj in nekatere so svojo priložnost zelo dobro izkoristile. Vsekakor bomo priprave dobro analizirali in naredili načrt za jesenski del kvalifikacij," je po tekmi za Košarkarsko zvezo Slovenije povedal David Gaspar.

Jeseni nadaljevanje kvalifikacij

Slovensko žensko člansko košarkarsko reprezentanco novo uradno merjenje moči torej čaka jeseni, ko se bo v drugem, odločilnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 pomerila proti Italiji, Latviji in Avstriji. Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili najboljši dve ekipi iz vsake izmed šestih skupin. Teh 12 reprezentanc se bo pridružilo gostiteljicam prvenstva Belgiji, Finski, Litvi in Švedski.

Slovenke bodo v prvem ciklu nadaljevanja za uvod 11. novembra gostovale v Italiji, 14. novembra bodo gostile Latvijo in 17. novembra še Avstrijo. Nato jih v zadnjem ciklu 10. februarja prihodnje leto najprej čaka domača tekma z Italijo ter za zaključek kvalifikacij 13. februarja gostovanje v Latviji ter 16. februarja v Avstriji.

Že 41. izvedba prvenstva stare celine bo med 16. in 27. junijem 2027 potekala v Vilni, Espou, Antwerpnu in Stockholmu. Vsako mesto bo gostilo eno skupino, sklepni del pa bo potekal v litovski Vilni. Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih petih prvenstvih stare celine. Najboljšo uvrstitev so zabeležile na zadnjem EuroBasketu, ko so osvojile deveto mesto.