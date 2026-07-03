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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
3. 7. 2026,
13.07

Osveženo pred

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Natisni članek
Moldavija premier odstop

Petek, 3. 7. 2026, 13.07

45 minut

Moldavski premier nepričakovano napovedal odstop

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Alexandru Munteanu, Moldavije, premier | "Takoj, ko sem spoznal, da svojega mandata ne morem več izvajati v skladu s svojimi načeli in prepričanji, sem se odločil odstopiti," je zapisal Munteanu. | Foto Reuters

"Takoj, ko sem spoznal, da svojega mandata ne morem več izvajati v skladu s svojimi načeli in prepričanji, sem se odločil odstopiti," je zapisal Munteanu.

Foto: Reuters

Moldavski premier Alexandru Munteanu je danes po le osmih mesecih na položaju nepričakovano napovedal odstop. Podrobne obrazložitve ni podal, na družbenih omrežjih je med drugim zapisal, da mandata ne more več opravljati v skladu s svojimi načeli in prepričanji. Predsednica Maia Sandu bo posvetovanja o njegovem nasledniku začela v ponedeljek.

"Odgovornost opravljanja funkcije predsednika vlade sem sprejel z globokim občutkom dolžnosti in trdnim prepričanjem, da lahko prispevam k pozitivnim spremembam," je na družbenih omrežjih sporočil Munteanu. "Takoj, ko sem spoznal, da svojega mandata ne morem več izvajati v skladu s svojimi načeli in prepričanji, sem se odločil odstopiti," je dodal.

Državi bo po lastnih besedah še naprej služil ne glede na položaj, ki ga bo zasedal. "Verjamem, da naše dolžnosti do države ne določa položaj, ki ga zasedamo, temveč zavezanost, ki jo še naprej ohranjamo," je zapisal 62-letni ekonomist in poslovnež.

Pot Moldavije ostaja nespremenjena

Proevropska moldavska predsednica Maia Sandu je Munteanuja, sicer političnega novinca, na položaj premierja imenovala oktobra lani, potem ko je njena Stranka akcije in solidarnosti (PAS) mesec prej zmagala na parlamentarnih volitvah in si zagotovila parlamentarno večino.

Kot je sporočila, se je seznanila z odstopom Munteanuja, ki se mu je zahvalila za opravljeno delo in uvajanje "težkih, a potrebnih reform". V objavi na družbenem omrežju X je napovedala, da bo posvetovanja s parlamentarnimi političnimi skupinami začela v ponedeljek. "Pot Moldavije ostaja nespremenjena: reforme in pristop k EU," je dodala.

Moldavija je leta 2022 uradno postala kandidatka za članstvo v EU. Medtem ko je pristopna pogajanja uradno začela leta 2024, so se vsebinska pogajanja o prvem sklopu, vezana na vladavino prava, začela šele minuli mesec.

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