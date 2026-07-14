Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
14. 7. 2026,
22.15

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Moldavija Marta Kos širitev EU

Torek, 14. 7. 2026, 22.15

1 ura, 20 minut

Ukrajina in Moldavija naredili nov korak na poti v EU

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Marta Kos | Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije, ne samo Ukrajine, temveč tudi preostalih treh vodilnih kandidatk - Moldavije, Albanije in Črne gore.  | Foto STA

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije, ne samo Ukrajine, temveč tudi preostalih treh vodilnih kandidatk - Moldavije, Albanije in Črne gore. 

Foto: STA

Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja EU, in sicer šesti sklop, vezan na zunanje odnose. Enak pomemben korak na poti k članstvu v EU je danes storila tudi Moldavija. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije.

Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, so danes v Bruslju na srečanju z ukrajinskim kolegom odprli šesti sklop pogajalskih poglavij v okviru procesa za vstop v EU. Šesti sklop je vezan na zunanje odnose in določa merila, po katerih države kandidatke usklajujejo svojo zunanjo, trgovinsko in obrambno politiko z EU.

"Le en mesec po odprtju prvega pogajalskega sklopa in dva tedna po začetku irskega predsedovanja smo danes dosegli še en mejnik na poti Ukrajine k članstvu v EU (...)," je ob tem dejal generalni sekretar Thomas Byrne, pristojen za evropske zadeve v kabinetu irske zunanje ministrice in predsednika vlade.

Tudi Moldavija je danes v Bruslju odprla šesti sklop pogajalskih poglavij. Byrne je ob tem sporočil, da je "Moldavija zanesljiv partner za našo unijo, kot dokazuje izjemen napredek, ki ga je država napravila od pridobitve statusa kandidatke. V prihodnjih mesecih bomo še naprej delali na moldavski kandidaturi ter na tem, da Moldavijo in njene državljane približno naši uniji".

Ukrajina je skupaj z Moldavijo sredi junija začela vsebinski del pogajanj o vstopu v EU, potem ko je Madžarska po dveh letih odpravila blokado. Obe državi sta takrat odprli ključni prvi sklop pogajalskih poglavij, vezanih na vladavino prava.

Čeprav Ukrajina napreduje hitro, se je očitno izjalovilo upanje, izraženo pred mesecem dni, da bi vseh šest sklopov pogajalskih poglavij odprli še pred poletnim premorom.

Kosova izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve EU

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je kljub temu danes izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije, ne samo Ukrajine, temveč tudi preostalih treh vodilnih kandidatk - Moldavije, Albanije in Črne gore. Danes je v Bruslju na sporedu še medvladna konferenca z Albanijo.

"Danes je 'super torek' za širitev EU. Prvič v več kot dveh desetletjih na isti dan potekajo štiri pristopne konference. Naše štiri vodilne kandidatke, Ukrajina, Moldavija, Albanija in Črna gora, vse delajo pomembne korake naprej," je Kosova zapisala na omrežju X.

Albanija bo po navedbah komisarke zaprla prva pogajalska poglavja, Črna gora pa je "trdno v zaključni fazi uradnih pogajanj, saj je zaključila 18 od 33 poglavij".

V okvirjih, ki so podlaga za pogajanja, je pravni red EU razdeljen na 33 poglavij, združenih v šest tematskih sklopov. Ključen je prvi sklop, povezan z vladavino prava, s katerim se pogajanja začnejo in končajo. Preostali sklopi se nanašajo na notranji trg; konkurenčnost in vključujočo rast; zeleni načrt in trajnostno povezljivost; vire, kmetijstvo in kohezijo ter zunanje odnose.

Janez Janša
Novice Janša: Gremo v pravo smer, vprašanje je le, če smo dovolj hitri

Ukrajina Moldavija Marta Kos širitev EU
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.