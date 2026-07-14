Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja EU, in sicer šesti sklop, vezan na zunanje odnose. Enak pomemben korak na poti k članstvu v EU je danes storila tudi Moldavija. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije.

Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, so danes v Bruslju na srečanju z ukrajinskim kolegom odprli šesti sklop pogajalskih poglavij v okviru procesa za vstop v EU. Šesti sklop je vezan na zunanje odnose in določa merila, po katerih države kandidatke usklajujejo svojo zunanjo, trgovinsko in obrambno politiko z EU.

"Le en mesec po odprtju prvega pogajalskega sklopa in dva tedna po začetku irskega predsedovanja smo danes dosegli še en mejnik na poti Ukrajine k članstvu v EU (...)," je ob tem dejal generalni sekretar Thomas Byrne, pristojen za evropske zadeve v kabinetu irske zunanje ministrice in predsednika vlade.

Tudi Moldavija je danes v Bruslju odprla šesti sklop pogajalskih poglavij. Byrne je ob tem sporočil, da je "Moldavija zanesljiv partner za našo unijo, kot dokazuje izjemen napredek, ki ga je država napravila od pridobitve statusa kandidatke. V prihodnjih mesecih bomo še naprej delali na moldavski kandidaturi ter na tem, da Moldavijo in njene državljane približno naši uniji".

Ukrajina je skupaj z Moldavijo sredi junija začela vsebinski del pogajanj o vstopu v EU, potem ko je Madžarska po dveh letih odpravila blokado. Obe državi sta takrat odprli ključni prvi sklop pogajalskih poglavij, vezanih na vladavino prava.

Čeprav Ukrajina napreduje hitro, se je očitno izjalovilo upanje, izraženo pred mesecem dni, da bi vseh šest sklopov pogajalskih poglavij odprli še pred poletnim premorom.

Kosova izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve EU

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je kljub temu danes izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije, ne samo Ukrajine, temveč tudi preostalih treh vodilnih kandidatk - Moldavije, Albanije in Črne gore. Danes je v Bruslju na sporedu še medvladna konferenca z Albanijo.

"Danes je 'super torek' za širitev EU. Prvič v več kot dveh desetletjih na isti dan potekajo štiri pristopne konference. Naše štiri vodilne kandidatke, Ukrajina, Moldavija, Albanija in Črna gora, vse delajo pomembne korake naprej," je Kosova zapisala na omrežju X.

Albanija bo po navedbah komisarke zaprla prva pogajalska poglavja, Črna gora pa je "trdno v zaključni fazi uradnih pogajanj, saj je zaključila 18 od 33 poglavij".

V okvirjih, ki so podlaga za pogajanja, je pravni red EU razdeljen na 33 poglavij, združenih v šest tematskih sklopov. Ključen je prvi sklop, povezan z vladavino prava, s katerim se pogajanja začnejo in končajo. Preostali sklopi se nanašajo na notranji trg; konkurenčnost in vključujočo rast; zeleni načrt in trajnostno povezljivost; vire, kmetijstvo in kohezijo ter zunanje odnose.