Putinova poteza skrbi sosedo Ukrajine: lahko Rusija napade še z ene strani?

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek podpisal odlok, ki prebivalcem Rusiji naklonjene Pridnestrske republike, ta leži znotraj mednarodno priznanih meja Moldavije, omogoča hitrejšo pot do pridobitve ruskega državljanstva. Zaskrbljenost zaradi Putinovega odloka je izrazila predsednica Moldavije Maia Sandu. Po njenem mnenju bi lahko Rusija mobilizirala novopečene državljane in jih poslala ne le v napade na ozemlje Ukrajine, temveč ogrožala tudi moldavsko suverenost.

Predsednica Moldavije: To je orodje, da Rusija dobi nove vojake

Predsedniški odlok, ki ga je v petek podpisal Vladimir Putin, prebivalcem Pridnestrske republike omogoča pridobitev ruskega potnega lista, pa čeprav ne živijo v Rusiji in ne govorijo rusko.

Do skrajšanega postopka za pridobitev ruskega državljanstva odcepljeno moldavsko republiko je bila ta konec tedna zelo kritična predsednica Moldavije Maia Sandu.

Putinov odlok je Sandujeva med gostovanjem na mednarodni varnostnih in zunanjepolitični konferenci Lennart Meri v estonski prestolnici Tallin označila za orodje za mobilizacijo dodatnih vojakov, ki bi jih lahko poslali na fronto v Ukrajino.

Tudi vmešavanje v notranjepolitične zadeve Moldavije?

Odločitev Putina, da lahko prebivalci Pridnestrske republike rusko državljanstvo od zdaj dobijo mimo ustaljenih protokolov oziroma brez izpolnjevanja določenih pogojev, je Sandujeva označila tudi kot rusko taktiko za vmešavanje v prizadevanja Moldavije, da Pridnestrsko republiko znova združi z matično državo.

V regiji na vzhodu Moldavije tik ob meji z Ukrajino je sicer prisoten močan vpliv Moskve, ruski vojaki pa so tam nastanjeni že od padca Sovjetske zveze.

Sandujeva je še izpostavila, da se je mnogo prebivalcev Pridnestrske republike po ruski invaziji Ukrajine odločilo, da bo imelo samo eno državljanstvo, in sicer moldavsko. "Preprosto so se v svoji domovini počutili bolj varno kot državljani Moldavije kot pa državljani Rusije," je dejala v Tallinu.

Zelenski: To je zelo zgovorna poteza Rusije

Odlok ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki prebivalcem Pridnestrske republike krajša pot do pridobitve ruskega državljanstva, je v soboto komentiral tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Nedavno je Rusija naredila še en korak glede Pridnestrja – poenostavila je pridobitev ruskega državljanstva za ljudi, ki prihajajo iz te regije Moldavije. To je zelo zgovorna poteza. Ne pomeni le, da Rusija na ta način išče nove vojake – državljanstvo prinaša tudi vojaške obveznosti – ampak je to tudi ruski način uveljavljanja zahtevka do ozemlja Pridnestrske republike," je zapisal Zelenski.

Dodal je, da je ukrajinskemu ministrstvu za zunanje zadeve naročil, naj takoj vzpostavi stik z Moldavijo, da skupno preučijo težo Putinovega ukrepa in morebitne protiukrepe.