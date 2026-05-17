Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Nedelja,
17. 5. 2026,
14.24

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,64

Natisni članek

Natisni članek
Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Pridnestrska republika Moldavija Rusija Ukrajina

Nedelja, 17. 5. 2026, 14.24

1 ura

Putinova poteza skrbi sosedo Ukrajine: lahko Rusija napade še z ene strani?

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,64
Maia Sandu, moldavska predsednica, Moldavija | Predsednica Moldavije Maia Sandu. | Foto Reuters

Predsednica Moldavije Maia Sandu.

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek podpisal odlok, ki prebivalcem Rusiji naklonjene Pridnestrske republike, ta leži znotraj mednarodno priznanih meja Moldavije, omogoča hitrejšo pot do pridobitve ruskega državljanstva. Zaskrbljenost zaradi Putinovega odloka je izrazila predsednica Moldavije Maia Sandu. Po njenem mnenju bi lahko Rusija mobilizirala novopečene državljane in jih poslala ne le v napade na ozemlje Ukrajine, temveč ogrožala tudi moldavsko suverenost.

Predsednica Moldavije: To je orodje, da Rusija dobi nove vojake

Predsedniški odlok, ki ga je v petek podpisal Vladimir Putin, prebivalcem Pridnestrske republike omogoča pridobitev ruskega potnega lista, pa čeprav ne živijo v Rusiji in ne govorijo rusko.

Do skrajšanega postopka za pridobitev ruskega državljanstva odcepljeno moldavsko republiko je bila ta konec tedna zelo kritična predsednica Moldavije Maia Sandu.

Putinov odlok je Sandujeva med gostovanjem na mednarodni varnostnih in zunanjepolitični konferenci Lennart Meri v estonski prestolnici Tallin označila za orodje za mobilizacijo dodatnih vojakov, ki bi jih lahko poslali na fronto v Ukrajino.

Predsedniški odlok, ki ga je v petek podpisal Vladimir Putin, prebivalcem Pridnestrske republike omogoča pridobitev ruskega potnega lista, pa čeprav ne živijo v Rusiji in ne govorijo rusko. | Foto: Reuters Predsedniški odlok, ki ga je v petek podpisal Vladimir Putin, prebivalcem Pridnestrske republike omogoča pridobitev ruskega potnega lista, pa čeprav ne živijo v Rusiji in ne govorijo rusko. Foto: Reuters

Tudi vmešavanje v notranjepolitične zadeve Moldavije?

Odločitev Putina, da lahko prebivalci Pridnestrske republike rusko državljanstvo od zdaj dobijo mimo ustaljenih protokolov oziroma brez izpolnjevanja določenih pogojev, je Sandujeva označila tudi kot rusko taktiko za vmešavanje v prizadevanja Moldavije, da Pridnestrsko republiko znova združi z matično državo.

V regiji na vzhodu Moldavije tik ob meji z Ukrajino je sicer prisoten močan vpliv Moskve, ruski vojaki pa so tam nastanjeni že od padca Sovjetske zveze.

Pridnestrska republika leži pretežno na ozemlju med reko Dnester in mejo Moldavije z Ukrajino. | Foto: Shutterstock Pridnestrska republika leži pretežno na ozemlju med reko Dnester in mejo Moldavije z Ukrajino. Foto: Shutterstock

Sandujeva je še izpostavila, da se je mnogo prebivalcev Pridnestrske republike po ruski invaziji Ukrajine odločilo, da bo imelo samo eno državljanstvo, in sicer moldavsko. "Preprosto so se v svoji domovini počutili bolj varno kot državljani Moldavije kot pa državljani Rusije," je dejala v Tallinu.

Aurora 2026, vojaška vaja, Nato
Novice Šok na Švedskem: Ukrajinci so razbili vojake zveze Nato

Zelenski: To je zelo zgovorna poteza Rusije

Odlok ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki prebivalcem Pridnestrske republike krajša pot do pridobitve ruskega državljanstva, je v soboto komentiral tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Nedavno je Rusija naredila še en korak glede Pridnestrja – poenostavila je pridobitev ruskega državljanstva za ljudi, ki prihajajo iz te regije Moldavije. To je zelo zgovorna poteza. Ne pomeni le, da Rusija na ta način išče nove vojake – državljanstvo prinaša tudi vojaške obveznosti – ampak je to tudi ruski način uveljavljanja zahtevka do ozemlja Pridnestrske republike," je zapisal Zelenski.

Dodal je, da je ukrajinskemu ministrstvu za zunanje zadeve naročil, naj takoj vzpostavi stik z Moldavijo, da skupno preučijo težo Putinovega ukrepa in morebitne protiukrepe.

Dron, Shahed, Brezpilotno letalo
Novice Preplah na Baltiku, v zrak letala zveze Nato
Rusija, Moskva
Novice Rusija v šoku: ogromen napad na Moskvo, več mrtvih
Vladimir Putin
Novice Je to razlog, da Putin deluje vse bolj utrujeno?
Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Pridnestrska republika Moldavija Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.