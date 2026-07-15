Madžarski premier Peter Magyar je na družbenih omrežjih razkril, da mu je pakistanski premier Shehbaz Sharif podaril 90 mangov.

"Ne pokloni vsak revolverja. Na koncu zgodovinskega dne me je v moji pisarni čakalo prijetno presenečenje. Od pakistanskega premierja smo za darilo prejeli 90 mangov. V roku ene ure jih je ostalo le še nekaj. Hvala," je zapisal Madžar in delil fotografijo, na kateri pozira s sadjem.

Not everyone gives a revolver as a gift.

At the end of a historic day, a pleasant surprise was waiting for me in my office. We received 90 mangoes as a gift from the Prime Minister of Pakistan.

Within an hour, only a few were left.

Thank you! https://t.co/jmZdWmn1RJ pic.twitter.com/UyAQ54mqXl — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 13, 2026

Erdogan voditeljem podaril starinski revolver in strelivo

Ko je Magyar omenil revolver, je mislil na darilo, ki ga je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan voditeljem podaril prejšnji teden na vrhu Nata v Ankari. Vsakemu od voditeljev je podaril nenavadno poslovilno darilo: starinski revolver in pripadajoče strelivo.

Fotografije, ki so jih kasneje objavili nekateri voditelji, prikazujejo Gumusay .357 Magnum, redek šeststrelni revolver, ki ga je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja izdelal turški proizvajalec orožja MKE.

Revolver je bil shranjen v leseni darilni škatli s turško zastavo, logotipom Nata in ploščico, na kateri je v turščini in angleščini pisalo: "Gumusay, prvi revolver, proizveden v naši državi".