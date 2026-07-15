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Avtor:
K. M.

Sreda,
15. 7. 2026,
10.21

Osveženo pred

50 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Madžarska premier Peter Magyar darilo

Sreda, 15. 7. 2026, 10.21

50 minut

"Ne pokloni vsak revolverja. Od pakistanskega premierja sem prejel 90 mangov."

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Peter Magyar | Madžarski premier je prejel 90 mangov. | Foto X/@magyarpeterMP

Madžarski premier je prejel 90 mangov.

Foto: X/@magyarpeterMP

Madžarski premier Peter Magyar je na družbenih omrežjih razkril, da mu je pakistanski premier Shehbaz Sharif podaril 90 mangov.

"Ne pokloni vsak revolverja. Na koncu zgodovinskega dne me je v moji pisarni čakalo prijetno presenečenje. Od pakistanskega premierja smo za darilo prejeli 90 mangov. V roku ene ure jih je ostalo le še nekaj. Hvala," je zapisal Madžar in delil fotografijo, na kateri pozira s sadjem. 

Erdogan voditeljem podaril starinski revolver in strelivo

Ko je Magyar omenil revolver, je mislil na darilo, ki ga je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan voditeljem podaril prejšnji teden na vrhu Nata v Ankari. Vsakemu od voditeljev je podaril nenavadno poslovilno darilo: starinski revolver in pripadajoče strelivo.

Fotografije, ki so jih kasneje objavili nekateri voditelji, prikazujejo Gumusay .357 Magnum, redek šeststrelni revolver, ki ga je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja izdelal turški proizvajalec orožja MKE.

Revolver je bil shranjen v leseni darilni škatli s turško zastavo, logotipom Nata in ploščico, na kateri je v turščini in angleščini pisalo: "Gumusay, prvi revolver, proizveden v naši državi".

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