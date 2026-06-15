Zunanji ministri EU bodo danes razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu, kjer naj bi bil podpis mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA na dosegu roke. Na dnevnem redu srečanja, ki bo prvo za slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja, imajo še nadaljnjo podporo Ukrajini. Ta bo danes začela vsebinsko fazo pogajanj o vstopu v unijo.

Po napovedih bodo vodje diplomacij članic EU na srečanju v Luxembourgu govorili o tem, kako bi lahko unija prispevala k nadaljnji umiritvi razmer oziroma ohranitvi miru na Bližnjem vzhodu, ko bo ta enkrat dosežen. Ena od tem razprave bo tudi evropski prispevek k zagotavljanju proste plovbe prek strateško pomembne Hormuške ožine.

Razpravljali bodo še o razmerah v Libanonu, kjer se nadaljujejo spopadi med Izraelom in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah, pa tudi o dogajanju na palestinskih ozemljih Gaza in Zahodni breg.

Med drugim je pričakovati, da bo več ministrov pozvalo k ukrepanju proti izraelskemu skrajno desnemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju zaradi ravnanja z aktivisti s humanitarne flotilje za Gazo med izraelskim pridržanjem maja.

Razmere v bližnjevzhodni regiji bodo po pričakovanjih tudi ena od osrednjih tem pogovorov z egiptovskim zunanjim ministrom Badrom Abdelatijem.

Na dnevnem redu zasedanja zunanjih ministrov EU je še nadaljnja vojaška in finančna podpora Ukrajini, vključno s krepitvijo pritiska na Rusijo v obliki novih sankcij. Ruska agresija na Ukrajino bo zaznamovala tudi razpravo o odnosih s Kitajsko. Ukrajina in Moldavija bosta sicer danes naredili naslednji ključni korak na njuni poti v EU, saj bosta z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pristopnih pogajanj. Na to sta zaradi madžarske blokade čakali dve leti.