Predsednik vlade Janez Janša ne skriva, da je velik ljubitelj gora in gorništva. Tokrat je na svojih družbenih omrežjih delil svoj alpinistični podvig, ki se ga je lotil pred dnevi v osrčju slovenskih gora, na poti do vrha naše najvišje gore Triglava.

V času parlamentarnih in vladnih počitnic si tudi politiki privoščijo oddih in se odpravijo v različne, njim ljube kotičke po Sloveniji in v tujini. Eden izmed teh, ki prednost pred morjem daje goram, je tudi premier Janez Janša, ki je že večkrat poudaril, da so gore njegov prostor za sprostitev in nabiranje energije.

Med julijskimi prostimi dnevi si je tudi predsednik vlade privoščil čas za oddih v osrčju slovenskih Julijskih Alp in se po severni steni povzpel na najvišji slovenski vrh. "Po nekaj letih spet v severni steni Triglava. Družbo pa nama je delal tudi radovedni mladi kozorog," je ob kolažu fotografij zapisal Janša, ki se je v visokogorje odpravil v družbi kolega.

Med drugim sta se med vzponom na Triglav po zahtevnem terenu, preko ferate, in kot je razvidno iz fotografij, ob ustrezni gorniški opremi, povzpela na vrh našega vršaca z 2.864 metri. Več kot očitno premier proste poletne dni preživlja aktivno, saj je pred kratkim delil tudi fotografije košnje trave, ki se je je lotil v družbi svojih mlajših dveh sinov, Črtomirja in Jakoba.

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