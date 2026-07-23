Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
23. 7. 2026,
15.45

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Janez Janša Janez Janša politika alpinizem Triglav plezanje pohodništvo gore premier predsednik vlade Julijske Alpe kozorog dopust ferata

Četrtek, 23. 7. 2026, 15.45

30 minut

Janez Janša delil svoj alpinistični podvig na severni steni Triglava

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Janez Janša | Janez Janša si je privoščil poletni oddih ter se odpravil v slovenske gore. | Foto Reuters

Janez Janša si je privoščil poletni oddih ter se odpravil v slovenske gore.

Foto: Reuters

Predsednik vlade Janez Janša ne skriva, da je velik ljubitelj gora in gorništva. Tokrat je na svojih družbenih omrežjih delil svoj alpinistični podvig, ki se ga je lotil pred dnevi v osrčju slovenskih gora, na poti do vrha naše najvišje gore Triglava.

V času parlamentarnih in vladnih počitnic si tudi politiki privoščijo oddih in se odpravijo v različne, njim ljube kotičke po Sloveniji in v tujini. Eden izmed teh, ki prednost pred morjem daje goram, je tudi premier Janez Janša, ki je že večkrat poudaril, da so gore njegov prostor za sprostitev in nabiranje energije.

Med julijskimi prostimi dnevi si je tudi predsednik vlade privoščil čas za oddih v osrčju slovenskih Julijskih Alp in se po severni steni povzpel na najvišji slovenski vrh. "Po nekaj letih spet v severni steni Triglava. Družbo pa nama je delal tudi radovedni mladi kozorog," je ob kolažu fotografij zapisal Janša, ki se je v visokogorje odpravil v družbi kolega.

Med drugim sta se med vzponom na Triglav po zahtevnem terenu, preko ferate, in kot je razvidno iz fotografij, ob ustrezni gorniški opremi, povzpela na vrh našega vršaca z 2.864 metri. Več kot očitno premier proste poletne dni preživlja aktivno, saj je pred kratkim delil tudi fotografije košnje trave, ki se je je lotil v družbi svojih mlajših dveh sinov, Črtomirja in Jakoba.

Oglejte si še:

Anže Logar, morje
Novice Anže Logar raje kot na žgočem soncu uživa pod borovcem
Jernej Vrtovec
Novice Minister Vrtovec delil utrinek z dopusta
Goran Dragić
Trendi Goran Dragić s partnerko uživa na dopustu v Grčiji
Janez Janša in Urška Bačovnik Janša
Novice Zakonca Janša v predsedniški palači večerjala z Macronom #video
Janez Janša počitnice
Trendi Janez Janša pokazal, kako s sinovoma preživlja poletne počitnice
Zoran Stevanović
Novice Zoran Stevanović delil utrinke z oddiha v Dolomitih
Janez Janša Janez Janša politika alpinizem Triglav plezanje pohodništvo gore premier predsednik vlade Julijske Alpe kozorog dopust ferata
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.