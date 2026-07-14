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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
14. 7. 2026,
12.06

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Velika Britanija premier Keir Starmer Andy Burnham

Torek, 14. 7. 2026, 12.06

36 minut

Burnham si je zagotovil mesto predsednika britanske vlade

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Andy Burnham | Andy Burnham mora sicer na poti do položaja pridobiti še podporo treh s stranko povezanih organizacij. | Foto Reuters

Andy Burnham mora sicer na poti do položaja pridobiti še podporo treh s stranko povezanih organizacij.

Foto: Reuters

Nekdanji župan Manchestra Andy Burnham si je s pridobitvijo dodatnih glasov podpore med poslanci laburistov v ponedeljek dejansko zagotovil mesto predsednika stranke in vlade. Glede na podporo, ki jo uživa, namreč noben drug kandidat ne more zbrati zadostnega števila glasov za vstop v tekmo, ki bi odločila o naslednika Keira Starmerja.

Burnhama je v ponedeljek po poročanju tujih tiskovnih agencij podprlo dodatnih 27 laburističnih poslancev, ki so se pridružili 322, ki so mu svoj glas namenili že minuli četrtek. S podporo 349 od skupno 403, kolikor jih stranka šteje v poslanskih klopeh, tako sedaj noben drug kandidat ne more doseči praga 81 glasov poslancev, kolikor je potrebnih za vstop v tekmo za vodenje stranke in posledično vlade. Rok za vložitev morebitnih kandidatur je v sredo.

Prevzem položaja najverjetneje v ponedeljek

Andy Burnham mora sicer na poti do položaja pridobiti še podporo treh s stranko povezanih organizacij, od tega vsaj dveh sindikatov, a, kot piše francoska tiskovna agencija AFP, to velja za formalnost.

Po pričakovanjih bo sedaj Burnham na izrednem strankarskem kongresu v petek prevzel vodenje vladajočih laburistov, nato pa najverjetneje v ponedeljek po srečanju s kraljem Karlom III. prevzel tudi premierski položaj in se vselil na sedež britanskega premierja na Downing Streetu.

Potegovanje za položaj predsednika laburistov in posledično tudi premierja je Burnhamu omogočila zmaga na nadomestnih parlamentarnih volitvah 19. junija, na katerih je osvojil poslanski sedež, ki je pogoj za vodenje stranke in vlade. Nekaj dni pozneje je Starmer po pritiskih znotraj stranke napovedal odstop.

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