Vlada potrdila odstop Žbogarja s položaja vodje slovenskega predstavništva pri ZN

Vlada je danes na dopisni seji določila predlog, da se Samuela Žbogarja z 31. avgustom odpokliče s položaja vodje stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku, in ga poslala predsednici Nataši Pirc Musar. Žbogar je pred dvema tednoma podal odstop s položaja iz osebnih razlogov.

Vlada je "predlagala odpoklic, ker je veleposlanik Samuel Žbogar 9. julija zaprosil za predčasni zaključek mandata", so danes sporočili po dopisni seji.

Žbogar je takrat potrdil, da je ministrstvu za zunanje zadeve poslal dopis, da s 1. septembrom odstopa iz osebnih razlogov. Kaj so ti razlogi, pa ni želel komentirati. Dodal je, da razlogov tudi v dopisu ministrstvu ni navedel.

Odšel naj bi zaradi drugačnih zunanjepolitičnih usmeritev nove vlade

Po nekaterih navedbah naj bi Žbogar o odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov, in sicer zaradi drugačnih zunanjepolitičnih usmeritev nove vlade.

Samuel Žbogar je diplomat, ki ima več kot 30 let izkušenj. V času prejšnje vlade, ko je zunanje ministrstvo vodila ministrica Tanja Fajon (SD), je bil najprej njen državni sekretar. Poleti 2023 je bil imenovan za vodjo posebne misije za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN, februarja lani pa je prevzel vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri ZN. Pred tem je bil med drugim tudi zunanji minister v vladi Boruta Pahorja.