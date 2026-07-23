V zadnji teden Dirke po Franciji je Jan Tratnik vstopil z dobrimi nogami in odločen pomagati Remcu Evenepoelu zadržati skupno drugo mesto. Prepričan je, da je Tadeja Pogačarja v neposrednem dvoboju skoraj nemogoče zlomiti, v pogovoru za Sportal pa je razkril, da bi bil letošnji Tour lahko njegov zadnji. "Morda bi šel naslednje leto še na Giro, zadnje leto pa ne bi več nastopil na nobeni tritedenski dirki," je poudaril 36-letni član ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, ki se je dotaknil tudi odhoda Primoža Rogliča iz nemško-avstrijskega moštva.

Kako ste do zdaj doživljali Tour de France? Veliko se je dogajalo, za vas, kolesarje, je bilo naporno tudi zaradi vročine.

Glede splošnega počutja je to eden mojih boljših Tourov. Ko je bila moja naloga opravljena, sem si vzel čim bolj na lahko in poskušal prihraniti čim več energije. Kot kapetan na cesti pa moraš skrbeti za veliko drugih stvari, kar ti prav tako jemlje energijo. Morda smo potrebovali prvi teden, da smo se kot kolesarji in kot skupina bolje povezali. V vseh stresnih etapah je šlo večinoma brez težav, sam pa sem imel pretežno dobre dneve. Morda je bil le en dan nekoliko slabši.

V naslednjih dneh vas čaka nekoliko težja naloga. Pred vami so še tri gorske etape, zlasti sobotna z več kot 5000 višinskimi metri je brutalna.

V zadnjem tednu bodo odločale predvsem noge. Zadnja dva gorska dneva sta bila zame dobra in dobro sem se počutil. V nedeljo sem imel težave s kolesom. Približno 50 kilometrov sem lovil skupino z napol prazno gumo, ker zaradi tako velike hitrosti nismo mogli zamenjati kolesa. Ko je postalo nevarno, sem ga moral zamenjati.

Za Jana je značilno, da je zelo hvaležen pomočnik v kolesarski karavani. Ravno zato si ga je želel imeti ob sebi Remco Evenepoel, kar daje dodatno težo predstavam slovenski kolesarski lokomotivi. Foto: Guliverimage

Kako velik zagon je Remcu Evenepoelu dala nedeljska gorska zmaga, v kateri je premagal Tadeja Pogačarja?

Zelo velik. Ne gre za to, da nismo verjeli, da je sposoben zmagati, vendar na dolgih klancih do zdaj še ni bil tako dominanten. Je zelo dober kolesar, vendar mu je vedno nekaj malega manjkalo, zato pravega dokaza še ni imel. Zdi se mi, da je tudi njega nekoliko presenetilo. Morda je potreboval prav to, da je samemu sebi dokazal, česa je sposoben. Mogoče je prej malce dvomil o sebi. Ko je Pogačar v prejšnjih etapah napadel, se ni zagnal za njim, ampak je vedno nadaljeval v svojem ritmu. Tokrat je pokazal, da zmore, in to bo njemu morda dalo še večji zagon kot nam. Dokazal je, da si zasluži stoodstotno podporo. V zadnji teden zato vstopamo zelo motivirani in samozavestni.

Ne vidi kolesarja, ki bi lahko Pogačarja v dvoboju ena na ena premagal

Ali je Tadeja Pogačarja, ki je vodilni z lepo prednostjo pred Remcom Evenepoelom, sploh mogoče zlomiti?

Realno je Tadejevo prvo mesto zelo težko ogroziti. Ni nemogoče, vendar vsi vemo, da je Tadej, če ne zboli ali se mu ne zgodi kaj nepredvidenega, v neposrednem dvoboju številka ena. Dokler bo Remco tako suveren, se nam ni treba bati. Na kronometru je še povečal prednost pred najbližjimi zasledovalci. Trenutno se osredotočamo predvsem na neposredne tekmece. Škoda je, da smo izgubili Floriana Lipowitza. Sta pa zadnji dve gorski etapi tako težki, da se bodo lahko razlike merile v minutah, ne le v sekundah.

"Moji interesi niso več takšni. Seveda bi bilo lepo, če bi se mi odprla priložnost, vendar sem dovolj realen." Foto: Guliverimage

Videti je, da ima Pogačar recept za vsako taktiko tekmecev.

Tudi sam se tega zelo dobro zaveda. Če pogledamo dirko, se pogosto zgodi, da Tadej ostane brez ekipnih kolegov. In kaj on naredi? Napade, ker ve, da nima več ekipe, in ga morajo drugi loviti. Poskušaš ga zlomiti, vendar ima nekaj več kot preostali. V neposrednem dvoboju na klancu trenutno ne vidim nikogar, ki bi ga lahko zlomil.

Razmišlja o slovesu od Dirke po Franciji. Da je letošnji Tour zadnji.

Se morda lahko v nedeljo vendarle odpre tudi kakšna priložnost za vas?

Bomo videli. Moramo vedeti, da bo tudi zadnja etapa zahtevna. Na tej trasi je Remco Evenepoel postal olimpijski prvak. Moji interesi niso več takšni. Seveda bi bilo lepo, če bi se mi odprla priložnost, vendar sem dovolj realen. Lahko dirkam na Tour de France, vendar se mi zdi, da mi v primerjavi z mladimi malce manjka, ko gre za rezultat. Nisem kolesar, ki bi odlično sprintal, niti nisem najboljši hribolazec. Povsod mi manjka nekaj malega. Da bi na Elizejske poljane prišel sam, močno dvomim (smeh, op. a.).

Morda pa je to eden mojih zadnjih Tourov. Razmišljam tudi o tem, da bi bil to lahko moj zadnji Tour, nato pa bi v zadnjem letu ali dveh odpeljal še kakšen Giro in morda zadnjo sezono 2028 naredil brez Grand Toura. Rad bi užival v zadnji etapi.

Z Rogličem velika prijatelja. Z njim mu je bilo vedno lepo dirkati.

Kako pa doživljate dejstvo, da Primož Roglič ne bo več vaš moštveni kolega? Navsezadnje sta tudi dobra prijatelja, nekako ste prišli za njim v Vismo in zdaj še v Red Bull – BORA – hansgrohe.

Zame se nič ne spremeni. Seveda mi je bilo vedno lepo dirkati s Primožem, vendar je posel eno, prijateljstvo pa drugo. Ko smo na dirki, je to posel, ko sva doma, sva prijatelja. Vedno pravim, da mora vsak kolesar sprejeti odločitev, s katero bo sam zadovoljen. Verjamem, da bo Primož, kakorkoli se bo odločil, sprejel najboljšo odločitev zase. Nisem pa niti v Vismo niti v Boro prišel zaradi njega. Dobro, ni pisalo, da moram priti z njim (smeh, op. a.). To je bil moj interes. Vedno sem imel dobre možnosti in dobro pogodbo. Še danes verjamem, da je bila odločitev prava, saj sem prišel v Vismi do najboljše različice samega sebe. V Bori sem spoštovan, zaupajo mi in imam pomembno vlogo med športnimi direktorji in kolesarji, zlasti na največjih dirkah. Pošiljajo me na največje dirke. Ničesar ne obžalujem.